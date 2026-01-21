송중기·박보영 '늑대소년' 필리핀 리메이크작…현지서 흥행질주→"현지화 성공" 호평[고재완의 K-ShowBIZ]
|사진=밀라그로
[고재완의 K-ShowBIZ] 필리핀판 '늑대소년'이 개봉과 동시에 흥행가도를 달리고 있다.
밀라그로와 MOA를 체결한 필리핀 최대 엔터테인먼트 그룹 비바 커뮤니케이션(Viva Communications)이 제작한 영화 '늑대소년(A Werewolf Boy)'이 필리핀 전역 극장에서 공식 개봉했다.
2012년 한국에서 큰 사랑을 받은 판타지 로맨스 명작 '늑대소년'을 현지 정서에 맞게 새롭게 재해석한 작품으로, 개봉 첫날부터 평단과 관객 모두에게 호평을 받으며 순조로운 출발을 알렸다.
앞서 현지 젊은 세대에게 사랑받는 국민 커플 라빈 안헬레스(Rabin Angeles)와 안젤라 무지(Angela Muji)가 원작의 배우 송중기, 박보영이 연기했던 두 주인공으로 발탁되며 화제를 모았다. 두 사람 모두 첫 장편 영화 주연으로 신선한 매력을 선보일 것으로 기대된다.
여기에 베테랑 배우 로르나 톨렌티노가 주요 조연으로 합류해 완성도를 높였다. 연출은 크리산토 B. 아키노 감독이 맡았으며, 비바 필름스가 스튜디오 비바, CJ ENM과 협업해 제작했다.
비평가들은 원작이 지닌 따뜻한 정서와 판타지·로맨스·드라마 요소를 필리핀만의 색채로 자연스럽게 재해석한 점을 높이 평가했다. 또한 캔디 팡길리난, 알비 카시뇨, 아니카 코 등 주·조연 배우들의 인상적인 연기와 원작 팬들에게도 새로운 감동을 선사하는 신선한 각색이 호평을 이끌어내고 있다.
|사진=밀라그로
이어 각종 현지 주요 매체들 역시 작품성, 연출, 배우들의 시너지에 대해 잇따라 호평을 내놓고 있다.
|사진=밀라그로
관객 반응도 뜨겁다. 개봉 직후 SNS와 온라인 커뮤니티에는 "가슴을 울리는 이야기", "아름답게 풀어낸 로맨스", "오랜 팬과 처음 보는 관객 모두에게 깊은 여운을 남기는 영화"라는 평가가 이어지고 있다. 특히 감정선이 극대화되는 장면에서 두 주연 배우의 섬세한 호흡과 음악, 연출이 어우러져 높은 몰입도를 선사했다는 반응이 주를 이룬다.
'늑대소년'은 현재 필리핀 전역 극장에서 상영 중이며, 아랍에미리트를 비롯한 해외 국가에서도 순차적인 국제 개봉을 앞두고 있다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com
