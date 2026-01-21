김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]
|유튜브 영상화면 캡처
[스포츠조선 정빛 기자] 연애 예능 '하트시그널4' 출신 인플루언서 김지영이 임신 중 낙상사고를 당한 사실을 전했다.
김지영은 21일 자신의 유튜브 채널에 '임신 초기 4?7주의 먹덧, 졸음 지옥..시부모님, 회사, 친구에게 깜짝 임밍아웃'이라는 제목의 영상을 공개하며 임신 초기 일상을 공유했다.
영상에는 산부인과를 찾아 태아의 상태를 확인하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 최근 계단에서 넘어지는 사고를 겪었다고 밝혔다.
김지영은 의료진에게 "주말에 계단에서 심하게 넘어져 걱정이 됐다"고 말했고, 이에 의료진은 "충격이 크게 전달되지는 않은 것으로 보인다. 양수가 있어 실제 충격이 배 안까지 도달하기는 쉽지 않다"며 산모를 안심시켰다.
김지영은 당시 상황에 대해 "눈이 온 날 계단에서 등이 다 갈리도록 미끄러졌다"며 "내가 멍드는 건 괜찮으니 포비(태명)만 안전하길 바랐다. 벌써 이런 감정을 느끼는 게 신기하다"고 털어놨다. 또 임신 초기 증상으로 심한 입덧과 극심한 피로를 겪고 있다고 전하며 "하루 종일 차 멀미를 하는 기분"이라고 고충을 토로했다.
영상에서는 초음파로 아기집을 확인하며 감격하는 모습과 함께 체력 저하, D라인 변화 등 임신 초기의 변화도 솔직하게 공개됐다. 김지영은 고정 출연 중인 SBS 라디오 파워FM '배성재의 텐'을 통해서도 임신 소식을 전해 축하를 받았다.
김지영은 오는 2월 1일 결혼을 앞두고 있다. 예비신랑은 국내 최대 유료 독서 커뮤니티 트레바리의 창업자인 윤수영으로 알려졌다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
