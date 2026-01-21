故 나철 2주기, 김고은이 차린 술상..."또 올게" 팬들 울린 한 장의 사진

기사입력 2026-01-21 09:59


故 나철 2주기, 김고은이 차린 술상..."또 올게" 팬들 울린 한 장의…

[스포츠조선 김수현기자 배우 故 나철의 2주기가 돌아왔다.

지난 2023년 1월 21일 故 나철은 건강 악화로 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 36세.

영화 '신과함께-죄와 벌', '1987', '극한직업'으로 연기력을 인정 받은 고인은 드라마 '비밀의 숲2', '빈센조', '슬기로운 의사생활 시즌2', '지리산', '악의 마음을 읽는 자들', '작은 아씨들' 등 다수의 작품에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.

특히 드라마 '약한영웅 Class 1'에서는 가출팸 무리의 대장 큰형 역을 맡아 농익은 연기력으로 대중의 인지도를 얻었다.


故 나철 2주기, 김고은이 차린 술상..."또 올게" 팬들 울린 한 장의…
故 나철은 영화 '콘크리트 유토피아'를 유작으로 남긴 채 끝내 눈을 감았다.

지난 18일 드라마 '작은 아씨들'에서 고인과 함께 호흡을 맞췄던 김고은은 "또 올게!"라는 짧은 글과 함께 故 나철이 잠든 수목장을 찾은 사진을 업로드 했다.

김고은은 고인이 생전 좋아했던 것으로 보이는 술과 안주를 차려놓고 담담하게 인사했다.

故 나철이 떠났던 2년 전에도 김고은은 "최고로 멋진 배우이자, 최고로 멋진 사람, 아빠이자 남편, 아들이고 친구였다"며 "끝까지 함께하지 못해 미안하다. 너무 소중한 시간들을 만들어줘서 고맙다. 뭐가 그렇게 급했는지는 모르겠지만, 그곳은 여기보다 더 좋을 거라 믿는다. 남아 있는 보물 둘은 내가 지켜줄게. 걱정하지 말라"라고 고인을 위로하며 떠나보냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

母와 '연프' 나왔는데 상간녀라니..'합숙맞선' 측 "분량 최대한 삭제"

2.

카리나 둘러싼 인파에 아찔..경호원 결국 폭발 "차 좀 탈게요!"

3.

임성근 '3번 고백'은 일부였다…법원 기록에 찍힌 음주운전 4번째

4.

유재석, ♥나경은과 결혼생활 공개 "집에서도 '그렇구나' 자동 반사"

5.

기안84 놀라게 한 BTS 진의 연애 발언...카메라 꺼졌을 때도 "팬에 대한 의리 아냐"

연예 많이본뉴스
1.

母와 '연프' 나왔는데 상간녀라니..'합숙맞선' 측 "분량 최대한 삭제"

2.

카리나 둘러싼 인파에 아찔..경호원 결국 폭발 "차 좀 탈게요!"

3.

임성근 '3번 고백'은 일부였다…법원 기록에 찍힌 음주운전 4번째

4.

유재석, ♥나경은과 결혼생활 공개 "집에서도 '그렇구나' 자동 반사"

5.

기안84 놀라게 한 BTS 진의 연애 발언...카메라 꺼졌을 때도 "팬에 대한 의리 아냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

"韓 축구 대망신!" 日 환호 폭발…일본 U-21 새 역사 썼다 '두 살 어린 선수들로 亞 첫 결승 진출'

2.

'한국 아시아 최강 아닙니다' 韓 축구 참사→대참사→또또또 참사...이민성호, 일본에 0-1 무기력 충격패...3회 연속 우승 실패

3.

[속보]'김상식 매직' 베트남, 14억 대륙의 소망에 막히나...후반 연속 실점 허용 '와르르' 중국전 0-2 패배 위기(후반 진행 중)

4.

'얄궂은 운명, 결승에서 만나자고 했는데' 이민성 vs 김상식 3~4위 결정전서 충돌.. 日 中 벽에 가로막혔다

5.

장성우 계약→불펜 3총사 KIA행 가능성, '2618안타' 전설이 유일 미계약자? 아, 이건 아닌데…

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.