故 나철 2주기, 김고은이 차린 술상..."또 올게" 팬들 울린 한 장의 사진
[스포츠조선 김수현기자 배우 故 나철의 2주기가 돌아왔다.
지난 2023년 1월 21일 故 나철은 건강 악화로 치료를 받던 중 세상을 떠났다. 향년 36세.
영화 '신과함께-죄와 벌', '1987', '극한직업'으로 연기력을 인정 받은 고인은 드라마 '비밀의 숲2', '빈센조', '슬기로운 의사생활 시즌2', '지리산', '악의 마음을 읽는 자들', '작은 아씨들' 등 다수의 작품에 출연하며 탄탄한 필모그래피를 쌓았다.
특히 드라마 '약한영웅 Class 1'에서는 가출팸 무리의 대장 큰형 역을 맡아 농익은 연기력으로 대중의 인지도를 얻었다.
故 나철은 영화 '콘크리트 유토피아'를 유작으로 남긴 채 끝내 눈을 감았다.
지난 18일 드라마 '작은 아씨들'에서 고인과 함께 호흡을 맞췄던 김고은은 "또 올게!"라는 짧은 글과 함께 故 나철이 잠든 수목장을 찾은 사진을 업로드 했다.
김고은은 고인이 생전 좋아했던 것으로 보이는 술과 안주를 차려놓고 담담하게 인사했다.
故 나철이 떠났던 2년 전에도 김고은은 "최고로 멋진 배우이자, 최고로 멋진 사람, 아빠이자 남편, 아들이고 친구였다"며 "끝까지 함께하지 못해 미안하다. 너무 소중한 시간들을 만들어줘서 고맙다. 뭐가 그렇게 급했는지는 모르겠지만, 그곳은 여기보다 더 좋을 거라 믿는다. 남아 있는 보물 둘은 내가 지켜줄게. 걱정하지 말라"라고 고인을 위로하며 떠나보냈다.
