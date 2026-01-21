"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 사우디에서 '무릎 꿇고 사과', 베트남 비밀병기의 좌절..."김상식 애제자, 팬들에게 진심으로 사죄"

[스포츠조선 이현석 기자]베트남 U-23(23세 이하) 대표팀 선수단이 중국에 패하며 고개를 숙였다.
중국의 넷이즈는 21일(한국시각) '베트남이 중국에 패하며 탈락했다. 스타 선수는 무릎을 꿇고 사과까지 했다'고 보도했다.
김상식 감독이 이끄는 베트남 U-23(23세 이하) 대표팀은 21일(한국시각) 사우디아라비아 제다의 알 프린스 압둘라 알-파이살 스타디움에서 열린 2026 AFC U-23 아시안컵 4강전에서 중국에 0대3으로 패했다. 이번 대회 조별리그 전승 행진으로 기세를 올렸던 베트남은 중국에 패하며 2018년 이후 8년 만의 결승 진출이 좌절됐다.
사진=AFC 캡처
아쉬움이 컸던 패배였다. 경기 시작 후 중국의 공세를 잘 버텨냈던 베트남은 전반 33분 주축 수비수 응우옌 히에우 민이 부상으로 교체되며 흔들리기 시작했다. 후반에 결국 중국의 공격에 무너졌다. 후반 2분 코너킥 상황에서 올라온 공을 문전에서 기다리던 펑샤오가 헤더로 마무리하며 베트남 골망을 흔들었다. 후반 7분 박스 정면에서 공을 잡은 샹 위왕이 감각적인 턴 동작 이후 강한 중거리 슛도 베트남 골문을 갈랐다.
반격에 나섰지만, 퇴장 변수까지 터졌다. 후반 29분 팜 리 둑이 퇴장을 당했다. 팜 리 둑은 중국 선수를 향한 심각한 폭력 행위로 주심이 레드카드를 꺼내들었다. 베트남은 후반 추가시간 7분 왕위동에게 쐐기골까지 허용하며, 결국 0대3으로 패하고 말았다.
사진=AFC 캡처
넷이즈는 '중국과의 경기 전, 베트남 남자 축구 국가대표팀은 사실상 우승 후보였다. 아시아축구연맹(AFC) 공식 웹사이트에서 실시한 여론조사에서 베트남은 준결승전 승리 후보로 90%의 지지를 얻었고, 중국은 고작 10%에 그쳤다. 베트남 선수들은 자신들의 대표팀이 중국 남자 축구팀을 꺾고 결승에 진출할 것이라고 확신했다. 하지만 베트남은 중국에 패하며 결승 진출에 실패했다'고 전했다.
이어 '응우옌 딘 박은 경기 후 SNS를 통해 무릎을 꿇고 사과하는 사진을 올리며 모두에게 사과의 뜻을 전했다. 골키퍼 쩐 쭝 끼엔은 경기 후 인터뷰에서 중국 남자 축구팀이 예상했던 것보다 훨씬 뛰어난 경기력을 보여줬다고 말했다. 퇴장당한 팜 리 둑도 어떤 사과도 충분하지 않을 것 같다고 사과의 말을 전했다'고 덧붙였다.
사진=AFC 캡처
응우옌 딘 박은 이번 대회 베트남의 최다 득점자로 3골을 넣었다. 3경기에서 선발은 한 경기에 불과했지만, 결정적인 순간에 투입되어 비밀 병기 역할을 하는 매우 높은 효율을 보여줬다. 하지만 중국을 상대로는 위력을 발휘하지 못했다. 그는 개인 SNS를 통해 '내가 가장 하고 싶은 말은 미안해라는 말이다'라며 팬들에게 사과의 말을 전했다.
기대를 모았던 베트남의 상승세는 결국 선수들의 대국민 사과로 마무리됐다. 베트남은 24일 오전 0시 한국과 3, 4위전을 치른다.