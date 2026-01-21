'왕사남' 유해진 "자식 보는 부모의 심정이 이런 것? 온기 스며드는 작품"

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 유해진이 "사람에 대한 온기가 현장에서 점차 스며들었다"고 말했다.
21일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈, 당대 최고의 권력자 한명회 역의 유지태, 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역의 전미도, 엄흥도의 아들 태산 역의 김민, 그리고 장항준 감독이 참석했다.
유해진은 "이 작품을 위해 특별히 준비하거나 중점을 둬야 한다는 생각은 하지 않았다. 막연하게 상상했던 슬픔과 정, 사람에 대한 온기가 현장에서 점차 스며들더라. 어린 자식을 보는 부모의 심정이기도 했다. 단종의 마음을 이해하려는 엄홍도의 감정을 스며들게 표현하고 싶었다"고 소회를 전했다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 4일 개봉한다.