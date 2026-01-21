'왕사남' 박지훈 "아버지 같은 유해진 보며 감정 고스란히 느껴져"

기사입력 2026-01-21 16:39


영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 유해진, 박지훈이 인터뷰를 하고 있다. 삼성동=박재만 기자pjm@sportschosun.com

[스포츠조선 조지영 기자] 배우 박지훈이 "유해진을 보면서 감정 고스란히 전해졌다"고 말했다.

21일 오후 서울 강남구 삼성동 메가박스 코엑스에서 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작) 언론·배급 시사회가 열렸다. 이날 시사회에는 마을의 풍족한 생활을 꿈꾸는 광천골 촌장 엄흥도 역의 유해진, 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕 이홍위 역의 박지훈, 당대 최고의 권력자 한명회 역의 유지태, 이홍위를 보필하는 궁녀 매화 역의 전미도, 엄흥도의 아들 태산 역의 김민, 그리고 장항준 감독이 참석했다.

박지훈은 "영화를 보면서 눈물이 터졌다. 우리가 많은 영화 안에서 이홍위는 엄흥도를 마주쳤을 때 어쩌면 아버지를 보는 듯한 기분이 아닐까 싶었다. 아버지를 향한 그리움과 보고싶음이 유해진 선배를 보면서 고스란히 감정이 전해졌다. 다시 한번 이 감정을 또 느낄 수 있으면 좋을 것 같다"고 유해진을 향한 고마움을 보냈다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 2월 4일 개봉한다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com



