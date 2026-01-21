정형돈 "모친상 당시 장례식장에 별 사람 다 와…덕분에 숨통 트여"

20일 유튜브 채널 '뭉친TV'에서는 '어머니 장례식장에서 있었던 웃긴(?) 썰…웃으면 안 돼…'라는 제목의 영상이 게재됐다.
장례식장 관련 온라인 글을 본 정형돈은 자신의 경험담에 대해서도 이야기했다. 2022년 어머니를 떠나 보낸 정형돈은 "저희 어머님 돌아가셨을 때도 3명이 왔다. 나머지 끝에 있는 두 명은 종교가 있으신가 보다. 두 명은 조의만 표하려 했는데 이 친구가 절하는 줄 알고 몸을 숙여서 무릎을 꿇었다"며 "나머지 두 친구가 절을 안 하니까 이 친구가 무릎이 접힌 상태로 계속 있었다. 걔는 허리를 펴지도 못하고 절도 못하고 애매한 상태로 있었던 친구도 있었다"고 떠올렸다.
이뿐만이 아니었다. 정형돈은 "한 친구는 국화는 영정사진 밑에다 놓지 않냐. 그걸 향 피우는 데다가 꽂으려는 친구도 있었고 하여튼 별의별 분들이 많았다"며 "그런 분들 실수 때문에 장례식장이 그래도 심리적으로 많이 힘들고 그런데도 숨통 트이기도 한다"고 밝혔다.
라이브 도중 한 팬은 정형돈에게 눈썹문신을 권유했다. 이에 정형돈은 "이상하게 눈썹문신만큼은하고 싶지 않다. 나 성형남이다. 근데도 이상하게 눈썹문신은 못하겠다"고 토로했다.
정형돈은 그 이유에 대해 "이상하게 무섭다"며 "주위에서 많이 하는데 내가 분 발라서 그렇지 원래는 완전히 없진 않다"고 밝혔다.