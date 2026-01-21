[인터뷰①] '흑백요리사2' 임성근 "음주운전 숨기려고 하지 않아..고백한 뒤 후련했다"

|
[스포츠조선 문지연 기자] '흑백요리사2' 임성근 셰프가 자신의 논란과 관련한 네티즌의 질타에 대해 언급했다.
임성근 셰프는 그동안 음주운전 전과에 대해 숨긴 적이 없다고도 언급했다. 그동안 대부분의 프로그램의 출연 전 설문에서 음주운전 이력을 언급한 적 있다는 것. 임 셰프는 "사실 저는 예능이라든지 그런 데에 나가면 거기서 밝히고 싶었다. 근데 저는 일반인이고 방송으로는 2015년에 '한식대첩' 서바이벌 이후 몇 군데에서 인사를 드렸고, 종편 방송 같은 데에서 띄엄띄엄하면서 12년 정도 된 것 같다. 그슌는 사실 용기가 없어서 음주운전에 대한 것을 밝히지는 못했던 것 같다. 그런데 이번에 '흑백요리사2'가 끝나고는 감당이 안 될 정도로 관심을 가져주시니 한편으로는 좋으면서도 마음의 짐이 많이 무거웠다. 타방송에 나가면 '이걸 얘기를 해야 하는데'라고 생각하다가 용기가 안 생기고 집에 와서 생각하고 자책했다"고 했다.
|
임 셰프는 또 "갑질이라든지 이런 건 사실이 전혀 아닌데, 제가 이렇게 보일 슌는 과격해보일 수도 있고, 보신 분마다 다르지만 말투가 정제되지 않았기에 그렇게 느끼실 수도 있다고 생각한다. 그런데 누구에게 하 번도 폐를 끼쳐본 적 없고 남 등쳐본 적도 없다. 저는 반대로 갑질을 당하고 살았고, 사기도 당해보고 그랬던 사람이다. 말 그대로 가게도 뺏기다시피 해서 사기를 많이 당한 편인데, 누구에게 갑질을 했다는 것인지 이해가 안 된다"면서 "제가 홈쇼핑 쪽에 있다 보니까 경쟁업체들이 엄청나게 많다. 비방의 댓글이었다고생각이 되는데, 사실은 법적으로 대응을 할까 하다가 그러면 또 다른 논란이 나올까봐 꾹 참고 있는 중이다. 저도 사람인데 말도 안 되는 글을 쓰시면 저라고 화가 안 나겠나. 제가 아무리 음주운전을 했더라도 그 사람이 그런 글을 올린 것도 범죄라고 본다. 심각하게 고민하다가 제발 앞으로 그런 글이 없으면 좋겠고, 올린 글만이라도 내려주신다면 문제 삼지 않을 것이다"이라고 밝혔다.
임성근 셰프는 이어 "저는 16세, 중3 때에 가출을 했고, 다시 잡혀들어갔다가 고등학교 1학년을 채 못 채우고 가출을 다시 해서 그때부터는 음식을 했다. 그러다 보니 주방이라는 공간이 위계질서가 엄했던 데다가 19세에 제가 서울 시청의 모 음식점에서 첫 주방장을 하게 됐다. 나이도 어리고 왜소하니 말을 따라주지 않는 부분이 있잖나. 그리고 세월이 흘러서 20대 초중반에 아내를 만나 결혼을 했다. 그 나이ㅏ도 사실 젊은 나이고, 조리장이 되려면 30대 후반이나 돼야 하는데, 저는 빨리 되다 보니 주방에서 따라주지 않았고, 그래서 사람을 겁주는 용이 아니라 애엄마랑 오래 상의를 하고 타투를 하게 됐다. 그런데 그걸 조폭이라고 말해서 아쉽다. 제가 보이는 곳에 해서 남들에게 일부러 보여준 것도 아니고, 반팔을 입다 보니 걸쳐서 보였던 것인데 그걸 가지고 조팍이라고 하고, 그런 부분을 악성으로 생성될 줄은 꿈에도 몰랐다"고 밝혔다.
그동안 임짱TV를 통해 벌었떤 수익금은 전부 기부해왔던 임성근 셰프는 앞으로 유튜브 촬영을 포함해 방송 활동을 잠시 중단한다. 임 셰프는 "모든 방송을 중단하고, 홈쇼핑 방송은 저만의 문제가 아니니 중소기업 사장님들이 피해를 보실까봐 남은 방송만은 진행한다. 그런데 어떻게 돈을 받겠나. 줘도 못 받는다"라며 "유튜브는 지금 당장 활동을 안 하겠다는 것이지 영원히 임짱을 닫겠다는 것은 아니다. 이건 제 나름대로 재능기부로 만들었기에 많은 분들을 위해서라도 올려도 되겠다 싶다면, 논란이 되지 않는 영상들, 꼭 자영업자나 소상공인에게 도움이 되는 영상을 올릴 생각이다. 돈의 목적은 아니다. 또 파주 심학산에서 준비 중인 음식점은 많은 분들이 '돈 많네, 많이 벌어놨네'하시지만, 사실은 제가 있는 중소기업 회사의 소유로 돼있다. 저는 요리를 하는 사람일 뿐이다. 회사의 명의로 된 가게이고, 준비 중인 것을 멈추게 되면 또 피해가 가기때문에 일정에 맞춰서 제 본업이 조리실 안의 일이기에 차분히 순서대로 준비 중이다"라고 말했다.
임성근 셰프는 '흑백요리사2'에서 백수저 요리사로 출연해 초스피드 요리 솜씨를 보여주면서 시청자들의 응원을 받았다. 이후 '임짱', '오만소스좌', '아재맹수', "빨리다이닝' 등의 별명까지 얻으면서 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 2주 연속 1위를 차지하고, 3주차에는 2위에 오르며 시청자들의 인기를 얻었다.
그러나 임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 10년에 걸쳐 3차례의 음주운전으로 적발된 적 있다고 고백됐지만, 이후 한 건의 음주운전 사실이 더 밝혀진 상황이다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com