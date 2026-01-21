[공식] 넷플릭스, '흑백2' 임성근 셰프 음주운전 알고 있었다.."1건만 확인" 해명

[스포츠조선 문지연 기자] 넷플릭스가 '흑백요리사2' 임성근 셰프의 과거 음주운전 적발과 관련해 "이미 알고 있었다"는 이야기와 관련, 입장을 밝혔다.
넷플릭스는 21일 오전 서울 영등포구 한 호텔에서 '넥스트 온 넷플릭스 2026코리아' 행사를 열고 콘텐츠의 방향성에 대해 답했다. 그중 유기환 넷플릭스 예능 디렉터는 일반인 출연자의 검증 관련해 "많이 고민하고 어렵다고생각하는 부분이다. 시청자는 날것의 리얼리티를 원하시고, 그에 맞춰서 제작하고, 출연자를 모집하는데 개인의 이력과 범죄 사실을 세세히 파악하는 것은 제작진 입장에서 한계가 있다"고 했다.
이어 유 디렉터는 "'흑백요리사' 때도 그렇고 다른 작품도 법적 한도 안에서는 다 준수하고 있다. 그럼에도 발견할 수 없는 문제가 나오는 것에 대해서는 어떻게 보완할 수있을지 고민 중이다. 방송보다는 한층 더 높은 수준으로 검증하고 있다고 봐주시길 바란다"고 했다. 임성근 셰프의 음주운전 이력에 대해서 모르고 있었다고 답한 것과 마찬가지.
그러나 이날 오후 임성근 셰프는 스포츠조선과 인터뷰를 통해 대부분의 일반인 서바이벌 프로그램에서 설문을 진행하고, 범죄 이력에 대한 질문이 있기때문에 "모든 내용을 다 적을 수는 없지만, 가장 최근의 것인 2020년 음주운전을 적어서 냈다"고 밝힌 바 있다. 이에 따라 넷플릭스 측이 거짓 입장을 밝힌 것이 아니냐는 의혹도 일었다.
넷플릭스 측은 같은 날 오후 스포츠조선에 "제작진은 출연자 섭외 및 사전 검증 과정에서 2020년 발생한 1건의 음주운전 이력을 확인했으며 그 외의 추가적인 형사 처벌 사실에 대해서는 사전에 고지받은 바 없고, 확인할 수가 없었다. 현재 발생한 상황에 대해 제작진 또한 매우 유감스럽게 생각한다. 이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자 여러분께 사과드리며, 이번 사안을 계기로 향후 출연자 관련 절차를 보다 면밀히 검토하고 보완할 수 있는 방안에 대해 신중히 검토해 나가겠다"고 밝혔다.
임성근 셰프는 '흑백요리사2'에서 백수저 요리사로 출연해 초스피드 요리 솜씨를 보여주면서 시청자들의 응원을 받았다. 이후 '임짱', '오만소스좌', '아재맹수', "빨리다이닝' 등의 별명까지 얻으면서 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)에서 발표한 TV-OTT 통합 비드라마 출연자 화제성 부문에서 2주 연속 1위를 차지하고, 3주차에는 2위에 오르며 시청자들의 인기를 얻었다.
그러나 임성근 셰프는 지난 18일 자신의 유튜브 채널을 통해 과거 10년에 걸쳐 3차례의 음주운전으로 적발된 적 있다고 고백됐지만, 이후 한 건의 음주운전 사실이 더 밝혀진 상황이다.