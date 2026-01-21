변호사 "박나래, 소송 7건...변호사비만 최소 5억 썼을 것" 주장
[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 박나래가 전 매니저와 소송으로 변호사 수임료만 5억에 달할 것이라는 추측이 나왔다.
최근 유튜브 채널 '장변호'에는 "[박나래 총정리] 박나래가 사과하지 않는 이유"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상 속 SK법률사무소 소속 장현오 변호사는 박나래를 둘러싼 의혹들과 관련한 쟁점들에 관해 이야기 하며 "방송계에서 연예인으로서의 이미지나 이런 거는 둘째 치더라도 형사법적으로도 지금 거의 징역형 리스크가 커지고 있다"라고 주장했다.
현재 7개의 소송 중이라는 박나래. 제작진은 "소송 7개를 하면 법무법인에 얼마 내야 될 것 같냐"고 물었고, 장 변호사는 "못해도 5억은 내지 않았을까"라고 말했다.
이에 제작진은 "그 돈 그냥 주지"라고 하자, 장 변호사는 "원래 그래서 사람들이 자존심 싸움하면 변호사만 돈을 번다"라고 했다. 그는 "변호사는 돈을 왕창 벌고, 매니저들은 한 1, 2억 벌고 박나래는 감옥 가거나 집행유예 받지 않겠나"라면서 "이성적으로 좀 합리적인 선택을 하셨으면 좋았을 텐데 사람의 자존심이 뭐라고"라고 말했다.
한편 박나래는 지난해 12월 갑질 논란과 불법 의료 시술 의혹 등에 휘말리며 활동을 중단했고, 당시 고정 출연 프로그램에서도 하차했다.
이후 매니저들은 박나래를 상대로 특수상해, 직장 내 괴롭힘, 성희롱, 대리 처방, 명예훼손 등 다수의 고소·고발을 제기한 상태다. 이에 맞서 박나래 측 역시 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 맞고소하며 강경 대응을 이어가고 있다.
