고은아 "심장병에 병원비 200만원, 무서워 죽겠다"...현실 견주 솔직 반응

기사입력 2026-01-21 19:06


[스포츠조선 정안지 기자] 미르, 고은아가 반려견의 병원비를 공개했다.

21일 유튜브 채널 '방가네'에는 "하늘이 병원비가 200만원..이게 맞나...? 내 무습다"라면서 짧은 영상이 게재됐다.

영상 속 미르는 "얼마나 나왔는지 솔직하게 말해달라. 견주들이 다 공감할 영상"이라며 "정말 병원 한 번 갈 때마다 무서워 죽겠다"고 솔직하게 밝혔다.

고은아는 "우리 하늘이(반려견) 오늘 건강검진 받고 왔다"면서 "몇 개월 치냐. 사람들이 오해할 수 있다. 하늘이가 심장병이 있다"라고 했다.

이날 반려견의 병원비가 199만 원이 나왔다고. 미르의 첫째 누나는 "몇 달 치는 아니고 오늘 종합 검사비가 100만 원, 그동안 우리가 약을 택배로 받았지 않나. 그 약값이랑 오늘 약값이 99만 원이다"고 설명했다.

미르는 "귀여워만 하려고 데리고 오는 사람들 이 영상을 본다면 진짜 마음 단단히 먹어야 된다"라고 강조했다. 고은아도 "책임져야 할 것도 많다"고 했다.

이어 고은아는 "언니가 계산했을 거다"고 하자, 고은아의 언니는 "효진(고은아)이가 이렇게까지 얄밉게 이야기 안 하면 생각해 보겠지만 효진이 요즘 나는 너무 뜯어 먹는다"고 했다. 그러자 미르는 고은아를 향해 "누나 때문이다"고 해 웃음을 안겼다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

