장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대출만 안받으면 돼"(A급 장영란)

기사입력 2026-01-22 05:56


장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…

[스포츠조선 고재완 기자] 방송인 장영란이 절친 이모란과 함께 '기 안 죽고 사는 법'을 주제로 현실 조언을 쏟아냈다.

21일 장영란의 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '월급 5만원에서 월매출 5억 신화! 장영란 절친 이모란의 성공비결 3가지 최초공개 (무조건 암기)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이모란은 "기 죽고 살 필요 없다"고 주장했고 장영란은 "사회생활이 힘든 '내 새끼들'(구독자)에게 비법을 다 털겠다"고 운을 뗐다.

이모란이 던진 성공비결은 세 가지. '사치하라', '주제 파악하라', '아부하라'였다. 말은 거칠지만, 결론은 명확했다. "자존감은 내가 지키는 것"이라는 메시지다.

첫 번째는 '사치하라'. 이모란은 사치를 '허영'이 아니라 '나를 위한 투자'로 정의했다. "비싼 게 중요한 게 아니다. 100원짜리 한 장도 나를 행복하게 해주는 사치가 될 수 있다"고 했다. 실제로 본인도 월급 20만원을 받던 시절 지각으로 월급이 깎여 '5만원'만 손에 쥐었지만, 그 중에서도 2만원은 꼭 자신을 위해 썼다고 회상했다. "3300원 립스틱을 깔별로 샀다"는 구체적인 에피소드까지 꺼내며 '작은 사치가 기를 살린다'고 강조했다. 다만 "대출로 명품 사거나 남의 카드 쓰는 건 안 된다"며 선은 그었다.

두 번째는 '주제 파악하라'였다. 이모란은 "기가 안 죽으려면 내 상황에서 내가 할 수 있는 걸 해야 한다"고 직설했다. 남과 비교해 무리하게 하려다 기가 꺾인다는 것. "사람들은 남의 노력을 모르고 결과만 본다. 앉아서 뒷말하고 평가하느라 바쁘면 본인 기만 더 빨린다"며 '자기 객관화'의 중요성을 반복했다. 장영란도 "결국 내가 잘하는 걸 할 때 가장 기가 올라간다. 건강한 자존감을 지키는 방법 같다"며 고개를 끄덕였다.


장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…

장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…

장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…

장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…

장영란 절친 '기쎈女' 이모란 "월급 5만원 받아도 2만원은 사치했다…대…
마지막 세 번째는 '아부하라'. 여기서 이모란은 "아부는 굽신거리는 게 아니라 '센스'와 '서비스'"라고 정의했다. "어떤 위치, 어떤 관계에서든 먼저 손을 내밀 수 있다는 것 자체가 자신감이고 기랑 연결된다"는 설명이다. 직장에서도, 가정에서도 '칭찬과 배려'가 관계를 살린다고 했다. 특히 "리더도 직원에게 아부를 해야 한다. 우리나라는 칭찬을 너무 아낀다"며 "직원들은 리더가 눈에 띄게 예뻐해줄 때 가장 성장한다"고 덧붙였다. 더 나아가 "안 통하는 사람한테는 곱하기 100만 배로 더 아부하라"며 '민망할 정도로' 치켜세우는 극단 처방까지 내놨다.

영상 후반에는 '기 살리는 코디법'도 예고됐다. "옷을 이렇게 입고 다니면 기만 빨리는 게 아니라 돈도 안 붙는다"는 말로 스타일 변신 프로젝트의 포문을 열며, 사회생활 팁을 '패션'까지 확장시켰다. 장영란은 "패션만 바꿔도 기가 천장 뚫고 올라간다"며 분위기를 끌어올렸다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

연예 많이본뉴스
1.

한그루, 이혼 후 생활고 고백 "재산분할 안 해 한푼도 없어, 양육비 빠듯" ('같이 삽시다')

2.

'류현진♥' 배지현, 결혼 후 경력단절 심경 "남편은 방송 안 하길 바라는 느낌"

3.

김영철, 안타까운 가족사 "형, 고3 때 교통사고로 하늘나라 갔다" ('유퀴즈')

4.

김지영, 혼전임신 중 낙상사고…"계단서 심하게 넘어졌다"[SC이슈]

5.

구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

스포츠 많이본뉴스
1.

'10억원 대박' 노시환, 다년계약 대신 연봉 계약했다…김서현 데뷔 첫 억대 연봉 진입 [공식발표]

2.

"좋은 흐름이었는데…" '연패 탈출' 현대건설의 아쉬움 "김다인 몸살 결장, 이수연 중심 잡아줄 것"[수원인터뷰]

3.

[인터뷰] "한화 팬들, 미우나 고우나 끝까지 응원 감사하다" KIA 충격 이적, 김범수의 마지막 인사

4.

英 단독! 황희찬(PSV, 29) 1000만파운드 매각 미쳤다…울버햄튼 공중분해 유력→"HWANG 미친 가성비 영입"

5.

깜짝 소식! '韓 특급 에이스' 이강인 대환호, '손흥민 2배' 수준 받는다! 亞 역대 이적료 1위 등극 예고..."알레미나 협상 착수"→"860억 요구"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.