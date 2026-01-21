구혜선, 태도 논란으로 대박났다 "모자 쓴 게 전화위복, 특허 대상까지 받아" ('라스')

21일 방송된 MBC 예능프로그램 '라디오스타'에서는 이금희, 구혜선, 염경환, 전민기가 게스트로 출연했다.
1년 만에 '라디오스타'에 출연한 구혜선은 "학교를 졸업할 때마다 '라스'에 나오는 거 같다. 석사를 졸업하게 됐다. 저희 랩에서는 최초의 조기 졸업생"이라며 카이스트 조기 졸업을 수줍게 자랑했다.
구혜선은 "작년에 출연했을 때랑 다르게 몸무게 앞자리가 두 번 바뀌었다. 6이었는데 4로 내려왔다"고 40kg대 몸무게를 인증했다.
지난해 '라스' 출연 당시 모자를 쓰고 나와 태도 논란이 불거졌던 구혜선. 구혜선은 이를 직접 언급했다. 구혜선은 "보일러가 고장나서 모자를 쓰고 나오지 않았냐"며 "그때 당시 PD님이 사과를 해주셔서 너무 죄송했다. 주변 분들이 위로의 문자와 카톡을 보내주시는데 '우리 민족은 예로부터 머리부터 발끝까지 모자와 양말, 신발을 다 갖춰야 한다'는 내용의 짤들을 보내줬다"고 밝혔다.
하지만 구혜선은 오히려 태도 논란 덕에 전화위복이 됐다며 "제가 머리를 못 감고 나왔을 때 헤어롤을 들고 나오지 않았냐. 그때 그걸 보신 카이스트 교수님과 함께 헤어롤을 출시하게 됐다. 저는 그걸로 벤처 대표가 됐고 특허 대상을 받게 됐다. '라스' 모자 이슈 덕분에 전화위복이 돼서 출시까지 됐다고 생각한다. 그래서 '라스'에 너무 감사 드린다"고 밝혔다.