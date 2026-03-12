이경실, 신내림 받고 무속인됐다 "나 때문에 母 죽었다고…때가 됐다 생각" ('특종세상')

|
[스포츠조선 이우주 기자] '특종세상' 이경실이 배우에서 무속인이 된 이유를 밝혔다.
최근 하루가 멀다 하고 전국의 기도터를 찾아 다니고 있다는 이경실. 이경실의 남편도 항상 이경실의 곁을 지키며 일을 돕고 있다.
2000년에 신내림을 받았다는 이경실은 "26년 차가 됐는데 저는 장군신당이라 남자 신이 굉장히 강하다"고 밝혔다. 이경실은 무속인이 된 이유에 대해 "형제들은 다 결혼했고 제가 막내라서 엄마랑 둘이 살았는데 엄마가 제 생일을 챙겨준다고 장 보고 오시다가 횡단보도에서 버스에 치여서 돌아가셨는데 돌아가신 장소에서 넋을 기리는 지노귀굿을 하는데 거기 오셨던 무당 분들도 저 막내 때문에 엄마가 죽었다더라. 오피스텔에서 1년간 두문불출했다. 몸이 물에 젖은 휴지처럼 가라앉았다"고 떠올렸다.
뮤지컬 배우 출신인 남편 역시 신내림을 받았다. 하지만 아이가 생기면서 둘 다 무속인의 길을 걸을 수 없다는 생각에 남편은 배우로 활동을 이어가고, 이경실만 무속인으로 활동 중이다. 이경실의 아들은 연세대에 진학해 홀로 자취 중이라고. 이경실은 "너무 좋다. 해준 게 없는데 자기 알아서 하니까 너무 고맙다"고 아들을 향한 애정을 드러냈다.
하지만 이경실은 아들 걱정 뿐이었다. 이경실은 "나이가 드니까 아이들 결혼할 때가 걱정된다. 둘이 좋아서 결혼까지 약속했는데 상대방 부모님이나 이런 분들이 혹시 '네 어머님이 이런 일을 하셔서 그거 때문에 좀 그렇다'고 그 얘기를 들어서 혹시라도 상처를 받을까 봐 그 걱정을 한다"고 털어놨다. 이에 이경실은 자식들을 위해 간절히 기도하며 마음을 달랬다.
