'하주석♥' 김연정, 5kg 훅 쪄 임신 오해까지 "복귀 불가 배, 내장지방 가득"

기사입력 2026-01-21 22:07


[스포츠조선 정유나 기자] 치어리더 김연정이 다이어트에 돌입했다.

21일 김연정의 유튜브 채널에는 '이대로 치어리더 복귀가 가능한가? 김연정의 긴급 다이어트 돌입'이라는 제목의 영상이 올라았다.

영상에서 김연정은 새해를 맞아 다이어트에 돌입한 근황을 전했다.

김연정은 "그동안 마음 놓고 먹었더니 5kg이나 쪘더라. 이제 제대로 빼보려고 한다"며 다이어트 결심을 밝혔다. 이어 "남편이 복귀할 수 없는 배라고 하더라. 홀쭉하게 빼볼 생각"이라며 씁쓸한 웃음을 지었다.


그는 "신혼여행 브이로그를 보신 분들은 아시겠지만 정말 많이 먹었다. 5kg이 찌면서 임신 의혹까지 받았다"며 "새 생명은 전혀 없고, 현재 내장 지방이 가득 찬 상태"라고 솔직하게 털어놨다.

이어 "보여지는 직업을 가지고 있어서 관리를 해야 한다"며 체중 감량을 위한 러닝을 시작한 이유를 설명했다.

또한 김연정은 남편과 함께 꾸준히 운동을 하고 식단 관리에도 신경 쓰며 체중 감량에 힘쓰는 모습을 공개했다.

한편 야구 선수 하주석(한화 이글스)과 치어리더 김연정은 5년간의 연애 끝에 지난해 12월 결혼했다.

