박나래 '갑질 논란' 속...손담비, 스태프 무릎 꿇고 머리채까지 "하필 지금"

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 겸 배우 손담비가 10년 전 현장 추억 사진을 공개하며 화제를 모았다.
이어 "10년 전에도 역시 재밌었어. 10년 후에도 다 같이 지금처럼 각자의 위치에서, 우리 서로 웃자"라며 오랜 동료들에 대한 애정을 드러냈다.
또 다른 사진에서는 서로를 가리키며 연출된 상황극 같은 장면이 연출돼 '현장 분위기 메이커'였던 당시를 짐작게 한다.
해당 사진은 강압이나 문제 상황이 아닌, 오랜 기간 함께 일해온 스태프들과의 친밀한 관계 속에서 나온 연출 컷으로 풀이된다.
실제로 손담비는 "아직도 같이 일하고 있다"는 설명을 덧붙이며 10년 넘게 이어진 동행을 강조했다.
다만 최근 연예계 전반에 '스태프 갑질' 이슈가 민감하게 다뤄지는 상황 속에서, 사진의 한 장면이 온라인상에서 빠르게 회자되며 다양한 반응을 낳고 있다.
일부 네티즌들은 "맥락 없이 보면 오해할 수 있다"고 짚는 반면, "글과 사진을 함께 보면 친분에서 나온 장난", "이 타이밍에 오해 받겠다", "하필 지금?"이라는 반응도 이어졌다.
