차은우 측, 200억 탈세 의혹 해명 "모친 설립 법인이 쟁점, 적극 소명할 것" [전문]
[스포츠조선 이게은기자] 그룹 아스트로 멤버 겸 배우 차은우 측이 탈세 의혹에 대한 입장을 밝혔다.
22일 차은우 소속사 판타지오는 "이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안으로, 현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정"이라고 전했다.
또 "해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조할 예정"이라며 "차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드린다"라고 덧붙였다.
앞서 이날 이데일리는 차은우가 최근 소득세 등 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보받았다고 보도했다.
매체에 따르면 차은우 모친이 차린 A법인이 차은우 소속사 판타지오와 차은우의 연예활동 지원 용역 계약을 맺었고, 그후 차은우의 소득을 판타지오와 차은우, A 법인이 나눠가졌다.
국세청은 A법인이 실질적으로 용역을 제공하지 않았다고 판단, 차은우와 모친이 소득세 45%를 줄이기 위해 실체 없는 A법인을 세워 소득세율보다 20%포인트 이상 낮은 법인세율을 적용받도록 꼼수를 썼다고 봤다.
◆다음은 판타지오 입장 전문
안녕하세요. 판타지오입니다.
금일 보도된 당사 소속 아티스트 차은우의 세무조사 관련 기사에 대해 공식 입장을 밝힙니다.
이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안으로, 현재 최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니며 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정입니다.
해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조할 예정입니다.
차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속드립니다.
감사합니다.
joyjoy90@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.