구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

[스포츠조선 김수현기자] 구혜선이 '재미 치트키'로 존재감을 뽐냈다.
이 가운데, 구혜선은 변화무쌍한 1년을 보낸 '구박사 모먼트'로 눈길을 끌었다. 그는 카이스트 석사 과정을 마치고 조기 졸업한 근황을 알렸고, MC진들은 구혜선 특유의 끈기와 근면성실함에 연신 감탄을 쏟아냈다.
뿐만 아니라, 말맛을 살린 그만의 유머러스한 면모와 함께 출연한 전민기의 활동명을 정성스레 고민해 준 모습 등에서 감이 다 살아있는 예능감이 물씬 풍겨 나왔다. 구혜선의 재치 넘치는 활약 덕분에 수요일 밤이 즐겁게 마무리됐다.
이날 회차에서 펼쳐진 구혜선의 하드캐리는 다채로웠다. 이전보다 한층 업그레이드된 마성의 예능감에 자꾸만 빠져들었는가 하면, 숨길 수 없는 엉뚱한 매력은 프로그램을 더욱 풍성하게 꾸며줬기 때문. 그야말로 '예능 요정'이라 하여도 부족함이 없을 만큼, 그의 육각형 능력치가 또다시 빛을 발했다.
새해 첫 예능 나들이를 성공적으로 마무리한 구혜선. 그는 아티스트를 넘어 벤처 사업가로도 종횡무진 중이다.
한편, 2020년 성균관대 영상학과에 재입학해 수석으로 졸업한 구혜선은 2024년 카이스트 대학원에 합격, 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다.
석사과정 중 친환경 헤어롤 '쿠롤'을 개발한 구혜선은 지난해 우수특허대상에 선정되는 기쁜 소식을 알렸다. 뿐만 아니라 구혜선은 지난 8일 카이스트 조기 졸업 소식을 알리며 많은 축하를 받았다.
