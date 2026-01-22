구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 승률 연구"

기사입력 2026-01-22 14:02


구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 …

[스포츠조선 김수현기자] 구혜선이 '재미 치트키'로 존재감을 뽐냈다.

구혜선이 예능까지 잘하는 '올라운더의 정석'의 진면모를 선보였다. 그는 지난 21일 방송된 MBC '라디오스타 - 2026 말말말 : 말하는 대로!' 특집의 게스트로 출연해 안방극장을 웃음으로 물들였다.

지난해 '라디오스타'를 찾았던 구혜선은 유쾌한 입담을 발산, 시청자들의 재미 버튼을 제대로 눌렀던 바. 이러하기에 그의 재출연 소식은 방송 전부터 화제를 모았다.

이 가운데, 구혜선은 변화무쌍한 1년을 보낸 '구박사 모먼트'로 눈길을 끌었다. 그는 카이스트 석사 과정을 마치고 조기 졸업한 근황을 알렸고, MC진들은 구혜선 특유의 끈기와 근면성실함에 연신 감탄을 쏟아냈다.

또한 구혜선은 '말하는 대로' 특집에 걸맞은 에피소드를 진솔하게 말해, 모두의 귀를 쫑긋 세우게 만들었다.

평소 그는 목표한 바를 먼저 말로 털어놓는다고 전한 데 이어, 그래야지만 꿈을 현실로 이뤄내기 위해 부단히 노력한다는 자신만의 방법을 공개했다. 연출을 비롯해 작곡, 회화 등 다방면에 걸쳐 쌓아 온 그간의 커리어가 이를 증명해줘 훈훈함 울림도 함께 선사했다.


구혜선, '헤어롤 특허' 따고 뭐하나 했더니...엉뚱한 근황 "인형뽑기 …
구혜선표 반전 매력도 포텐이 터졌다. 그는 최근 인형 뽑기 기계의 승률을 높이는 비법(?)을 연구한 끝에, 인형 뽑기의 달인으로 등극했다고. 구혜선은 다른 출연진들에게 선물하기 위해 직접 뽑은 인형들을 한아름 안고 와, 헤어 나올 수 없는 '혜선 홀릭'을 유발했다.

뿐만 아니라, 말맛을 살린 그만의 유머러스한 면모와 함께 출연한 전민기의 활동명을 정성스레 고민해 준 모습 등에서 감이 다 살아있는 예능감이 물씬 풍겨 나왔다. 구혜선의 재치 넘치는 활약 덕분에 수요일 밤이 즐겁게 마무리됐다.


이날 회차에서 펼쳐진 구혜선의 하드캐리는 다채로웠다. 이전보다 한층 업그레이드된 마성의 예능감에 자꾸만 빠져들었는가 하면, 숨길 수 없는 엉뚱한 매력은 프로그램을 더욱 풍성하게 꾸며줬기 때문. 그야말로 '예능 요정'이라 하여도 부족함이 없을 만큼, 그의 육각형 능력치가 또다시 빛을 발했다.

새해 첫 예능 나들이를 성공적으로 마무리한 구혜선. 그는 아티스트를 넘어 벤처 사업가로도 종횡무진 중이다.

한편, 2020년 성균관대 영상학과에 재입학해 수석으로 졸업한 구혜선은 2024년 카이스트 대학원에 합격, 과학저널리즘대학원 공학석사 과정에 진학했다.

석사과정 중 친환경 헤어롤 '쿠롤'을 개발한 구혜선은 지난해 우수특허대상에 선정되는 기쁜 소식을 알렸다. 뿐만 아니라 구혜선은 지난 8일 카이스트 조기 졸업 소식을 알리며 많은 축하를 받았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정주리 시아버지, 다섯 아들 낳은 며느리에 경고 “다섯째 돌잔치가 마지막”

2.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

3.

'유퀴즈' 예고부터 난리..추성훈 '테이블 박살' 사고에 유재석 "이걸 어떡해"

4.

김주하, 前남편 폭행·외도 견딘 10년 후회 "자녀 위해 그럴 필요 없었다"

5.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

연예 많이본뉴스
1.

정주리 시아버지, 다섯 아들 낳은 며느리에 경고 “다섯째 돌잔치가 마지막”

2.

배우 하도권, 건강 문제로 긴급 수술..공연 중단 "몸에 이상 발견"

3.

'유퀴즈' 예고부터 난리..추성훈 '테이블 박살' 사고에 유재석 "이걸 어떡해"

4.

김주하, 前남편 폭행·외도 견딘 10년 후회 "자녀 위해 그럴 필요 없었다"

5.

유명 개그맨, 아내 외도 충격→'불륜 잡는' 탐정됐다 "자녀 보고 다시 일어나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격' 이정후, LA 공항에서 구금 됐다가 풀려났다 "정치적 문제 아냐"

2.

[공식발표]'윤나황손 삭감 한파→ 나균안-정철원 인상' 캠프 떠나는 롯데, 연봉 계약 끝냈다

3.

'신인 오재원-최유빈 포함 63명' 한화, 호주-일본 스프링캠프 출국

4.

[오피셜]홍명보호 깜짝 호재, 멕시코 최고 유망주 월드컵 이탈 우려...치골통으로 국대 소집 제외

5.

"포스팅 안 해주면 계약 못해" 아이처럼 떼쓰는 4번 타자, 너도나도 메이저리그로 가면, 팀도 리그도 흔들린다[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.