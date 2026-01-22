김준호, 결국 처갓집까지 털렸다.."장모님 앞에서 이상한 농담만 말아줘"

24일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 34회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 모처럼 국내 여행을 떠나는 가운데, '처갓집 투어'를 테마로 정해 김준호의 처갓집을 찾는 하루가 펼쳐진다.
앞서 말레이시아 투어를 떠났던 '독박즈'는 새 여행지에 대한 의견을 나눴다. 당시 장동민과 유세윤은 "모처럼 국내 여행 어떠냐?", "사실 국내 여행이 시청률 1등 공신이다"라고 얘기했고, 이에 홍인규는 "준호 형이 장모님께 엄청 잘 한다고 소문이 났는데, 이번에 진짜인지 가짜인지 확인하고 싶다"며 국내 여행을 제안했다.
그러자 김대희는 "(처가에) 잘 하는 게 좋은데 아직까진 믿을 수 없다"고 의심의 촉을 세웠다. 김준호는 "그럼 우리 처갓집에 가서 확인해 보라"며 자신만만하게 외쳤다. 신이 난 홍인규는 "그럼 우리 (처갓집에 가서) '장학퀴즈' 말고 '장인퀴즈' 해보자"라고 말했는데, 김준호는 "제발 우리 장모님 앞에서 이상한 농담만 하지 말아 달라"고 간곡히 부탁해 현장을 웃음바다로 만들었다.
이렇게 '처갓집 투어'가 성사된 가운데, 며칠 뒤 '독박즈'는 김준호의 장모님이 사는 강원도 동해시 묵호를 거쳐 장동민의 처갓집이 있는 전라북도 군산으로 가기로 한다. 이동하는 차 안에서 '독박즈'는 김준호에게 "처갓집 처음 갔을 때 기분이 어땠냐?"라고 묻는다.
김준호는 "사실 아내 없이 처갓집에 가는 건 이번이 처음이라 좀 걱정된다"고 털어놓는다. 그러자 홍인규는 "처음 아닌데? 지민이랑 연애할 때 주위에 숨겨야 한다고 해서 나 껴서 한 번 갔었잖아~"라고 폭로해 김준호를 어질어질하게 만든다. 대환장 케미 속 '독박즈'는 김준호의 장모님에게 선물할 해산물을 사기 위해 묵호항부터 들른다.
과연 김지민 없이 처갓집을 방문한 김준호가 장모님에게 얼마나 잘하는 모습을 보여줄지, '독박즈'의 '처갓집 투어'는
24일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 34회에서 확인할 수 있다.
한편 김준호와 김지민은 약 3년간의 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 본격적으로 2세 준비에 나섰다.
김지민은 "시험관은 일단 하지 않으려고 한다. 황보라 언니가 하는 걸 보니 너무 힘들어 보이더라"며 자연 임신을 생각 중이라고 밝혔다.