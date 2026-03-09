'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절벽, 호주가 유리, 대만도 가능"

기사입력 2026-03-09 16:59


'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 연장 10회초 승부치기, 무사 2루 장샤오훙의 번트때 2루주자 천셴이 3루 세이프되고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

[스포츠조선 한동훈 기자] 8강행을 조기에 확정한 일본이 2위 싸움을 흥미롭게 지켜보고 있다.

일본 매체 '스포니치아넥스'는 9일 '한국 대만 호주가 동률일 경우 2위는 조건은 현재로서 호주가 유리하다'고 조명했다.

2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 예선인 도쿄라운드 2위 싸움이 점입가경이다.

일본은 대만 한국 호주를 연파, 3승으로 조 1위를 확정했다. 반대로 3연패를 당한 체코는 탈락이 확정됐다.

C조는 일본-체코, 한국-호주전 2경기만 남았다. 이 경기 결과 상관없이 일본이 1위, 체코가 5위다.

호주가 2승 1패, 대만이 2승 2패, 한국이 1승 2패다.

한국이 9일 호주를 잡으면 세 팀이 2승 2패 동률을 이룬다.

일본 입장에서는 '강 건너 불구경'이다.


일본 매체 '디앤서'는 '한국은 절벽에 몰렸다. 호주 한국 대만은 모두 가능성이 남아 있다. 모든 것은 한국-호주전에 따라 결정된다. 한국은 승리해야 비로소 남은 두 국가와 동률이다. 그러나 그 경우에도 실점률이라는 장벽이 기다리고 있다'고 관망했다.

WBC는 동률 발생 시 승자승, 실점률(실점/수비이닝), 평균자책점(자책점/수비이닝), 팀타율, 추첨 순서로 순위를 가린다. 특이한 점은 동률팀간 경기 기록만 따진다는 것이다.

호주가 대만을 3대0으로 제압해 0.00이다.

대만은 호주전 0대3 패배, 한국전 5대4 승리로 2경기 8실점이다. 실점률은 0.13이다.


'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절…
8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
대만에 4대5로 진 한국의 실점률은 0.17이다.

한국은 호주전 2실점 밑으로 막으면서 5점차 이상 승리해야만 2위가 된다.

디앤서는 '한국은 이겨도 저득점이면 호주에 밀리고 대승을 거둬도 3점 이상 실점하면 대만에 밀린다'고 지적했다.

스포니치아넥스는 '호주가 승리하면 간단하게 2위로 통과다. 한국에 패해도 6실점 이내로 막으면서 4점차 이내라면 진출이다. 난타전으로 흘러간다면 대만 진출 가능성도 떠오른다'고 설명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

제니, 파리서 결국 폭발…과도한 사인 요청에 "거리 유지 좀, 너무 무서워"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

4.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

4.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.