'8강 확정' 일본, '한국-호주-대만' 불구경 재밌니? → "한국은 절벽, 호주가 유리, 대만도 가능"
|8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 연장 10회초 승부치기, 무사 2루 장샤오훙의 번트때 2루주자 천셴이 3루 세이프되고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
[스포츠조선 한동훈 기자] 8강행을 조기에 확정한 일본이 2위 싸움을 흥미롭게 지켜보고 있다.
일본 매체 '스포니치아넥스'는 9일 '한국 대만 호주가 동률일 경우 2위는 조건은 현재로서 호주가 유리하다'고 조명했다.
2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 예선인 도쿄라운드 2위 싸움이 점입가경이다.
일본은 대만 한국 호주를 연파, 3승으로 조 1위를 확정했다. 반대로 3연패를 당한 체코는 탈락이 확정됐다.
C조는 일본-체코, 한국-호주전 2경기만 남았다. 이 경기 결과 상관없이 일본이 1위, 체코가 5위다.
호주가 2승 1패, 대만이 2승 2패, 한국이 1승 2패다.
한국이 9일 호주를 잡으면 세 팀이 2승 2패 동률을 이룬다.
일본 입장에서는 '강 건너 불구경'이다.
일본 매체 '디앤서'는 '한국은 절벽에 몰렸다. 호주 한국 대만은 모두 가능성이 남아 있다. 모든 것은 한국-호주전에 따라 결정된다. 한국은 승리해야 비로소 남은 두 국가와 동률이다. 그러나 그 경우에도 실점률이라는 장벽이 기다리고 있다'고 관망했다.
WBC는 동률 발생 시 승자승, 실점률(실점/수비이닝), 평균자책점(자책점/수비이닝), 팀타율, 추첨 순서로 순위를 가린다. 특이한 점은 동률팀간 경기 기록만 따진다는 것이다.
호주가 대만을 3대0으로 제압해 0.00이다.
대만은 호주전 0대3 패배, 한국전 5대4 승리로 2경기 8실점이다. 실점률은 0.13이다.
|8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 한국이 연장 접전 끝 5대4로 패했다. 관중들에게 인사하는 한국 선수들의 모습. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
대만에 4대5로 진 한국의 실점률은 0.17이다.
|8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 6회말 1사 1루 김도영이 재역전 2점홈런을 치고 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/
한국은 호주전 2실점 밑으로 막으면서 5점차 이상 승리해야만 2위가 된다.
디앤서는 '한국은 이겨도 저득점이면 호주에 밀리고 대승을 거둬도 3점 이상 실점하면 대만에 밀린다'고 지적했다.
스포니치아넥스는 '호주가 승리하면 간단하게 2위로 통과다. 한국에 패해도 6실점 이내로 막으면서 4점차 이내라면 진출이다. 난타전으로 흘러간다면 대만 진출 가능성도 떠오른다'고 설명했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com
