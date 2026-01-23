[인터뷰②] '왕사남' 전미도 "단종 박지훈, '내 마음속에 저장' 만든 장본인이었다니"

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 전미도가 박지훈과 영화 '왕과 사는 남자'에서 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
전미도는 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "박지훈이 '내 마음속에 저장'을 만든 걸 몰랐다"며 "배우로서는 너무나 몰입도가 좋은 친구였다"고 했다.
2월 4일 개봉하는 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 그린 작품으로, '기억의 밤', '리바운드' 등을 연출한 장항준 감독이 메가폰을 잡았다. 전미도는 단종 이홍위를 가장 가까이에서 보필하는 궁녀 매화를 연기했다.
전미도는 극 중에서 가장 많은 호흡 신이 있었던 박지훈에 대해 "몰입도가 굉장히 좋았다. 나이가 어리지 않나. 다른 또래 배우들의 온도와는 달랐다. 평소에도 들떠있는 모습을 단 한 번도 본 적이 없다. 정말 단종 같이 말 수도 없고 묵묵하게 집중하는 모습만 보여주더라. 저 역시 매화와 단종이 대화를 많이 나누는 사이가 아니다 보니, 묵묵히 지켜보는 것이 더 도움이 될 것 같았다"고 말했다.
이어 박지훈이 워너원 출신인 걸 처음 알고 놀라움을 금치 못했다고도 전했다. 전미도는 "'내 마음속에 저장'을 지훈이가 만든 거라는 걸 처음 알았다. 나중에 보니 너무나 유명한 친구였다"고 감탄했다.
또 촬영 현장에서 본인이 어떤 선배였는지에 대해서도 언급했다. 전미도는 "그동안 좋은 배우들과 많이 호흡을 맞췄다"며 "'서른, 아홉'의 손예진 선배부터 '커넥션'의 지성 선배까지 현장에서 솔선수범을 보여주셨던 분들이다. 좋은 환경만 다니다가, 그렇지 않은 환경을 만났을 때 잘 적응해 나갈 수 있을지 걱정되기도 했다. 근데 제가 그분들을 만나 좋은 영향을 받았으니, 똑같이 베풀 수 있는 선배가 되지 않을까 싶었다"고 밝혔다.