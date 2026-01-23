KCM, 뉴진스 민지 닮은 ♥아내 최초 공개 "수십억 빚에 가족까지 위협..13년간 숨겼다"

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 KCM이 9세 연하 미모의 아내와 사랑스러운 둘째 딸을 방송 최초로 공개했다.
23일 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')는 '처음 꺼내는 이야기, KCM의 가족을 소개합니다'라는 제목의 예고 영상을 공개했다.
영상에는 '슈돌'에 새 가족으로 합류한 KCM의 일상이 담겼다. KCM은 '슈돌'을 통해 방송 최초로 아내와 딸을 공개해 이목을 집중시켰다. 뉴진스 민지를 연상케 하는 청순한 미모의 KCM 아내가 등장하자 MC 김종민은 "너무 미인이시다"라며 감탄했다. 이어 "소름 돋는다. 나랑 가까운 사이다. 내 결혼식에도 왔는데 아이가 있다는 소식을 (뒤늦게 듣고) 망치로 한 대 맞는 느낌이었다. '쟤가 나보다 빨리?'라고 생각했다"고 솔직한 심정을 전했다.
최근 태어난 막내아들까지 삼남매의 아빠인 KCM은 "첫째는 2012년생으로 14세고, 둘째는 2022년생으로 4세"라고 설명했다. 특히 둘째 딸에 대해 "우리 서연이는 아들인가라는 생각이 들 정도로 천방지축"이라고 소개했다.
서연이는 아빠 어깨에 올라타거나 뽀뽀할 때도 아빠의 머리를 잡아당겨서 터프하게 뽀뽀하는 등 '테토녀'의 매력을 발산했다. 그러면서도 "아빠랑 결혼할 거야"라며 사랑스러운 애교를 보여 훈훈함을 더했다. 이를 본 랄랄은 "숨기기 너무 싫었을 것 같다"며 안타까워했고, 김종민 역시 "대체 왜 숨긴 거냐"며 속상한 마음을 드러냈다.
KCM은 2021년 아내와 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐으며, 지난해에는 두 딸의 아빠라는 사실을 처음으로 고백해 화제가 됐다. 그는 13년간 가족을 공개하지 못했던 이유에 대해 "어디에 이야기하기 힘들 정도로 수십억 원 빚이 있었다. 독촉 전화 한 통 한 통에 늘 무너졌다. 영화처럼 (위협적으로) 가족 얘기도 한다"고 고백했다. 이어 "이 압박이 가족에게까지 간다는 걸 도저히 상상 못 하겠더라. 그래서 얘기 못 하고 나 혼자 이겨내려고 했던 시간이 길었던 거 같다"고 털어놨다.
특히 첫째 딸에 대한 미안함이 크다는 KCM은 "돌이켜보면 후회도 된다. 딸이 중학생이 되니까 더 느껴진다. 그때 생각하면 계속 눈물이 난다"며 눈물을 흘렸다. 그는 "그때만 할 수 있는 추억을 많이 못 남겨준 거 같다. 운동회, 졸업식 같은 것들이 많이 있었을 텐데 내가 못 갔던 것들이 너무나 후회된다. 아직도 미안함이 많이 있다"며 "진짜 다른 거 없이 평범한, 남들 다 하는 그때만 할 수 있는, 아빠들이 함께할 수 있는 추억들을 그려주고 만들어주고 함께하고 싶은 생각이 크다"고 밝혔다.