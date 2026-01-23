KCM 9세 연하 아내♥, 뉴진스 민지 닮은꼴.."13년 숨긴 가족사 공개 걱정"

기사입력 2026-01-23 16:14


KCM 9세 연하 아내♥, 뉴진스 민지 닮은꼴.."13년 숨긴 가족사 공…

[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 KCM이 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다' 합류 심경을 밝혔다.

KCM은 23일 "사실 13년 동안 가족 이야기를 꺼내지 않고 지내왔다. 그래서 이 순간을 공개하는 게 솔직히 많이 조심스럽고 걱정도 컸다"고 털어놨다.

그는 "그럼에도 지금 이 시간을 놓치면 아이들과의 이 순간들이 그저 지나가 버릴 것 같아 오랜 고민 끝에 용기를 냈다"며 "부족한 모습도 많겠지만 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고, 혹시 불편함이 있더라도 조금만 너그럽게 이해해 주신다면 너무너무 감사하겠다"라고 전했다.

이와 함께 KCM은 두 딸과 함께 찍은 사진 등을 공유하며 남다른 가족애를 드러냈다.


KCM 9세 연하 아내♥, 뉴진스 민지 닮은꼴.."13년 숨긴 가족사 공…
이날 '슈퍼맨이 돌아왔다'는 KCM 가족의 합류 소식을 전하며 예고 영상을 공개했다.

영상에는 KCM의 아내와 둘째 딸의 얼굴이 최초로 공개돼 이목을 집중시켰다. 특히 뉴진스 민지를 연상케 하는 KCM 아내의 미모가 감탄을 자아냈다.

KCM은 13년간 가족을 공개하지 못했던 이유에 대해 "어디에 이야기하기 힘들 정도로 수십억 원 빚이 있었다. 독촉 전화 한 통 한 통에 늘 무너졌다. 영화처럼 (위협적으로) 가족 얘기도 한다"고 고백했다. 이어 "이 압박이 가족에게까지 간다는 걸 도저히 상상 못 하겠더라. 그래서 얘기 못 하고 나 혼자 이겨내려고 했던 시간이 길었던 거 같다"고 털어놨다.

특히 첫째 딸에 대한 미안함이 크다는 KCM은 "돌이켜보면 후회도 된다. 딸이 중학생이 되니까 더 느껴진다. 그때 생각하면 계속 눈물이 난다"며 눈물을 흘렸다. 그는 "그때만 할 수 있는 추억을 많이 못 남겨준 거 같다. 운동회, 졸업식 같은 것들이 많이 있었을 텐데 내가 못 갔던 것들이 너무나 후회된다. 아직도 미안함이 많이 있다"고 말해 안타까움을 자아냈다.

한편 KCM은 2021년 아내와 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐으며, 지난해에는 두 딸의 아빠라는 사실을 처음으로 고백했다. 지난 1일에는 셋째 득남 소식을 직접 전하며 '다둥이 아빠'가 됐다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, '나혼산' 사내 연애 심경 "결말이 최악이어도 내가 고른 사람"

2.

"200억 탈세, 세계 순위 6위" 차은우, 얼굴천재 아닌 '탈세천재'였다

3.

"양세찬 전 여친이 나라고?" 유라, 근거 없는 루머에 폭발…"10년 전 본 게 마지막"

4.

KCM, 뉴진스 민지 닮은 ♥아내 최초 공개 "수십억 빚에 가족까지 위협..13년간 숨겼다"

5.

한소희, 타투 제거에만 2천만원…지우니 더 또렷해진 '백옥 피부'

연예 많이본뉴스
1.

한혜진, '나혼산' 사내 연애 심경 "결말이 최악이어도 내가 고른 사람"

2.

"200억 탈세, 세계 순위 6위" 차은우, 얼굴천재 아닌 '탈세천재'였다

3.

"양세찬 전 여친이 나라고?" 유라, 근거 없는 루머에 폭발…"10년 전 본 게 마지막"

4.

KCM, 뉴진스 민지 닮은 ♥아내 최초 공개 "수십억 빚에 가족까지 위협..13년간 숨겼다"

5.

한소희, 타투 제거에만 2천만원…지우니 더 또렷해진 '백옥 피부'

스포츠 많이본뉴스
1.

'너의 뒤에서' 백업 연봉이 2억3천이라고? GG급 유틸리티니까. "올해는 3할, 100안타"

2.

'신경 쓰이네' 홍명보호, 2차전 상대 '개최국' 멕시코 귀화 카드 꺼냈다! 미국 대표 출신 선수 2명이나 '합류'

3.

'충격! 향수병에 이적?' 첼시 핵심 공격수 팔머 때아닌 이적소문…부상 후유증 속에 고향 맨체스터가 떠오르나

4.

[오피셜]'코스타가 찍었다' 임채민-송주훈 보낸 제주SK, 프랑스 출신 센터백 줄리앙 세레스틴 영입 "진심 다해 뛰겠다"

5.

베트남전 앞둔 신민하 "일본전 아쉽지만…3위와 4위는 달라"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.