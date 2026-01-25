정석원, '63kg' ♥백지영에 다이어트 잔소리 "살 좀 빼"...결국 폭발

24일 백지영의 유튜브 채널에서는 '하임이 유학 절대 안 돼! 석원의 반대에도 백지영이 일본 유학 강행한 이유'라는 제목의 영상이 게재됐다.
대화 중 정석원은 백지영에게 "아까 놀려서 삐쳤지? 돼지 뚱땡이라고 해서"라고 말을 꺼냈다. 이에 백지영은 "어제 스타일리스트가 옷을 가져왔는데 미디움을 갖고 왔는데 너무 스몰 같은 옷을 갖고 왔다"고 토로했다. 정석원은 "나는 걱정되니까 살 좀 빼라고 했다. 삐쳤지?"라고 백지영을 살폈고 백지영은 "안 삐쳤다. 난 나다. 내가 돼지든 뚱땡이든 무슨 상관이냐"고 당당하게 말했다.
정석원은 "옷이 안 맞으니까"라고 걱정했지만 백지영은 "옷이 안 맞으면 큰 사이즈를 입으면 된다"고 받아쳤다. 그럼에도 정석원은 "운동해. 건강을 위해서"라고 말했고 백지영은 "나 건강을 위해서는 운동한다. 일주일에 2~3번씩은 꼭꼭 한다. 헬스장도 가고 로잉머신도 하고 여기서도 운동하고 미용실도 걸어간다. 난 진짜 바쁜 와중에도 짬내서 운동하는 편"이라고 밝혔다.
그러자 정석원은 "그럼 좀 덜 먹어야 될 거 같다"고 백지영의 화를 돋웠다. 백지영이 대답하지 않자 정석원은 "열 받았어? 이건 진짜 열받은 거다"라며 백지영을 달랬다.