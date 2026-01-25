임산부 아내에 한없이 자상한 '송도 최수종' 남편에 '버럭'한 오은영, 왜? (결혼지옥)

[스포츠조선 고재완 기자] '송도 최수종'이라 불리는 남편에게 '버럭'한 오은영, 왜 일까.
26일 밤 9시 방송되는 MBC '오은영 리포트-결혼 지옥'(이하 '결혼 지옥') 154회에는 만삭 임산부와 아내 바라기 남편, '풀세팅 부부'의 이야기가 그려진다. 만삭 임산부가 '결혼 지옥'에 출연하는 것은 이번이 처음. 아내의 출산을 일주일 앞두고 오은영 박사를 찾을 만큼 이들이 겪는 갈등은 무엇일지 관심이 모아진다.
결혼 4년 차인 '풀세팅 부부'는 여전히 깨가 쏟아지는 달달한 일상으로 눈길을 끈다. 특히, 만삭 아내를 향한 남편의 지극 정성에 스튜디오에서는 연신 탄성이 터져 나왔다고. 남편은 출근 전 꼭두새벽부터 일어나 임산부 아내의 영양을 고려한 시금치, 브로콜리 등 채소 반찬부터 양념 갈비까지 손수 준비하며 MC들을 놀라게 한다. 남편은 한식뿐 아니라 고급 레스토랑급 양식까지 뚝딱 만들어내 감탄을 자아낸다.
뿐만 아니라, 남편은 아내를 "아기"라고 부르며 귤의 귤락을 제거해 먹여주고, 코털 제거까지 직접 해주는 특급 케어로 스튜디오를 술렁이게 만든다. '송도 최수종'이라 불릴 만큼 다정한 남편에 대해 아내는 "고맙기는 하지만 조금 부담스럽다"라고 속마음을 털어놓는다. 이에 MC 문세윤은 "복에 겨웠다고 하는 분들도 있을 것 같다"라며 역대급 아내 바라기 남편의 모습에 놀라움을 감추지 못한다.
아내의 사소한 것 하나까지 세심하게 챙기는 남편의 모습에 오은영 박사는 의문을 표한다. 이에 오은영 박사는 "남편 분, 아내는 아이가 아닙니다. 아이 같다고 생각하시면 안 돼요. 아이 아닙니다"라고 단호하게 말한다. 이어 남편이 아내를 딸처럼 대하는 진짜 이유에 대해 묻자, 남편은 그 속사정을 털어놓으며 폭풍 눈물을 쏟아낸다고 해 궁금증을 자아낸다.