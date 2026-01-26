'직장상사 길들이기' 샘 레이미 감독 "女vs男 캐릭터? 둘 중 누굴 응원할지 '외줄 타기' 예상"

[스포츠조선 안소윤 기자] 샘 레이미 감독이 영화 '직장상사 길들이기'의 관전포인트를 이야기했다.
샘 레이미 감독이 26일 영화 '직장상사 길들이기' 화상 기자 간담회에서 "관객 분들이 여성 주인공과 남성 주인공 중 누구를 응원해야 할지 외줄 타기를 하실 것 같다"라고 했다.
28일 개봉하는 '직장상사 길들이기'는 비행기 추락 사고로 인해 죽일 만큼 미운 직장 상사 브래들리와 무인도에 고립된 린다가 직급 떼고 벌이는 권력 역전 개싸움 서바이벌 스릴러로, '이블 데드'의 샘 레이미 감독이 메가폰을 잡았다.
샘 레이미 감독은 파격적 스토리와 신선한 연출로 공포 영화계에 한 획을 그은 '이블 데드' 시리즈를 비롯해, 극강의 잔혹함과 블랙 코미디를 넘나드는 전개로 호평받은 '다크맨', '드래그 미 투 헬' 등을 연출했다. 이어 '스파이더맨' 3부작의 전 세계적인 흥행을 이끌며 연출 영역을 확장했고, '닥터 스트레인지: 대 혼돈의 멀티버스'를 통해 장르적 한계를 허물었던 그가 15년 만에 자신의 시그니처 장르로 돌아왔다.
샘 레이미 감독은 "많은 관객 분들이 호러영화라는 장르로 인해 두려움과 공포에 직면하게 된다. 이게 실존적 위험일 수도 있고, 상상 속 두려움일 수도 있는데 극복하는 과정에서 관객 분들이 큰 성취를 느끼시는 것 같다. 또 극장에서 집으로 돌아갈 때 생존적인 안도감을 느낄 수 있다는 점에서 장르적인 매력이 큰 것 같다"고 전했다.
이어 영화의 관전포인트에 대해 "영화의 가장 매력 중 하나가 누구한테 처음부터 몰입하고 응원해야 하는지 모르는 거다. 여성 캐릭터가 주인공 같은데 여성 캐릭터에 몰입을 할 것인지, 혹은 남성 캐릭터가 악역 캐릭터 같은데 매력적이어서 응원을 해야 할 지에 대해 관객 분들이 외줄 타기를 하실 거다. 저는 호러물이기 때문에 긴장감을 주기 위한 여러 스퀘어를 만드는 데 집중했다"고 설명했다.