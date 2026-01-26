키키 "신보 '델룰루 팩', 인터넷 밈 활용…유쾌한 망상 나누고파"

26일 예스24라이브홀에서 열린 걸그룹 키키(지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)의 쇼케이스, 키키 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.26/
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 키키((KiiiKiii)가 신보를 소개했다.
키키는 26일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 2집 '델룰루 팩 (Delulu Pack)' 쇼케이스를 열고 "인터넷 밈 용어를 활용한 신보로 유쾌한 망상을 나누고 싶었다"라고 했다.
키키가 신곡을 발표한 것은 지난해 11월 두 번째 디지털 싱글 '투 미 프롬 미' 이후 2개월 만이다. 음반 단위로는 데뷔 앨범 '언컷 젬(UNCUT GEM)' 이후로 약 10개월 만으로, 반가움을 산다.
신보 '델룰루 팩'은 '지금의 나'로 어디서든 자유롭게 존재하고 싶은 키키의 새해 소원을 이들만의 방식으로 풀어낸 앨범이다. 현실의 틀을 바꾸기보다는 색과 질감, 서사를 덧입혀 새로운 장면을 연출하는 키키의 주체적인 태도가 담겼다.
지유는 "인터넷 밈 용어다. 밈 용어를 활용해서 저희 만의 재밌고 유쾌한 망상을 나누고 싶었다"고 했고, 수이는 "새해를 시작할 때 소원을 빌듯이 만든 앨범이다"고 신보를 설명했다.
타이틀곡 '404 (New Era)'는 웹사이트에서 페이지를 찾을 수 없을 때 나타나는 오류 코드 '404 Not Found'를 '좌표 없이 존재하는 자유'로 재해석한 키키만의 언어에서 시작되는 곡이다. UK 하우스와 개러지 사운드의 경쾌한 리듬 위에 멤버들의 파워풀한 래핑과 섬세한 보컬이 어우러지며, 시스템 밖의 자유로운 존재를 재치 있게 풀어낸 가사가 인상적이다.
이솔은 "저희의 당차고, 저희에게 걸맞은 곡이라 생각한다. 저희는 정해진 답만 추구하는 게 아니라는 의미가 있다"라고 곡을 설명했다.
여기에 팔다리를 시원하게 뻗는 군무와 키키 특유의 '젠지미'가 돋보이는 안무가 더해져 한층 역동적이고 완성도 높은 퍼포먼스를 예고한다. 키야는 "와우 포인트가 많다. 마지막 부분에 저희가 다같이 파티를 즐기는 듯, 춤을 추는 구간이 있다"고 킬링 파트를 짚었다.