키키 "작년에 신인상, 감사하게도 많이 받아…상상치 못했던 사랑"

최종수정 2026-01-26 15:05

키키 "작년에 신인상, 감사하게도 많이 받아…상상치 못했던 사랑"
26일 예스24라이브홀에서 열린 걸그룹 키키(지유, 이솔, 수이, 하음, 키야)의 쇼케이스, 키키 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 광장동=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.26/

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 키키((KiiiKiii)가 지난해 신인상을 휩쓴 것에 감사한 마음을 드러냈다.

키키는 26일 서울 광진구 예스24라이브홀에서 미니 2집 '델룰루 팩 (Delulu Pack)' 쇼케이스를 열고 "감사하게도 신인상 많이 받았다"며 "상상하지도 못한 사랑과 관심을 받았다"라고 했다.

키키가 신곡을 발표한 것은 지난해 11월 두 번째 디지털 싱글 '투 미 프롬 미' 이후 2개월 만이다. 음반 단위로는 데뷔 앨범 '언컷 젬(UNCUT GEM)' 이후로 약 10개월 만으로, 반가움을 산다.

키야는 "앨범으로는 오랜만에 컴백하는 만큼, 너무 기대했다. 오랜 시간 준비한 만큼, 팬분들과 대중분께 저희 색을 보여줄 수 있도록 노력하겠다"고 했고, 하음은 "저희도 저희끼리 얘기하면서 '새로운 도전'이라는 얘기를 많이 했다. 그런 모습을 보여주기 위해 준비를 많이 했다. 새로운 모습을 보여드릴 수 있도록 영광이다"고 컴백소감을 밝혔다.

수이는 "열심히 준비한 앨범을 더 성공적으로 보여드리고 싶다. 데뷔곡 '아이 두 미'로도 자유를 얘기했는데, 이번에도 자유 모먼트를 잘 보여주고 싶다"고 했고, 이솔은 "항상 감사하게도 '젠지미' 대명사로 불려지는데, '젠지'라는 세대뿐만 아니라 모든 세대를 어우르는 음악을 하는 게 저희 목표다"라고 했다.

지유는 "저희가 이번에 장르적으로 새로운 시도를 했다. 오늘을 기다리면서 열심히 준비했다"고 덧붙였다.

곧 데뷔 1주년을 맞는 것에 키야는 "벌써 1년이라니 믿기지 않는다. 정말 많은 추억을 쌓은 것 같다. 팬분들 덕을 많이 봐서, 저희가 이렇게 두 번째 쇼케이스까지 할 수 있었던 것 같다. 첫 데뷔 쇼케이스가 기억난다. 팬분들이 정말 크게 환호성을 질러주셨다. 이렇게 많은 분이 환호를 질러주셨다는 생각이 들었다"고 말했다.

지난 1년 간을 직접 평가하기도 했다. 이솔은 "작년 한 해는 감사한 것도 많고, 아쉬운 것도 많았다. 저희의 모든 모습을 보여드리지 못했고, 다양한 시도를 해보지 못한 것이 아쉬웠다. 이번 컴백에 보완하려고 했다. 그리고 신인상을 받은 게 가장 감사했다"고 고마운 마음을 드러냈다.


수이는 "감사하게도 신인상을 많이 받았다. 많은 스태프와 스타쉽 엔터테인먼트 분들과 팬들 덕분이라 생각한다. 좋은 모습 보여드리겠다"고 밝혔다.

지유는 "상상하지도 못 한 사랑과 관심을 받아서, 힘 입어 활동을 해야지라고 했다. 그 과정에서 평가를 떠나, 모든 것이 기반이 됐다. 컴백 쇼케이스를 할 수 있게끔 하는 결과물에 양분이 됐다. 이 기반으로 나아갈 키키가 되겠다"고 덧붙였다.

키키는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '델룰루 팩'을 발표한다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

블핑 제니, '교포 제니' 이수지 드디어 만났다..."도파민 미쳤다!"

연예 많이본뉴스
1.

고현정, 다비치 콘서트서 '비매너 논란'?..강민경은 "현정언니♥" 감사 인사

2.

[공식]이상민·탁재훈, '돌싱포맨' 폐지 한달만 재취업..이수지→카이와 新예능 '아니 근데 진짜'

3.

'아너' 이나영, ♥원빈 16년째 공백기中 근황 전했다.."같은 배우로서 '힘내라' 응원"

4.

유재석♥나경은, 역대급 궁합 "부인 만나 생활력 확 달라졌다"

5.

블핑 제니, '교포 제니' 이수지 드디어 만났다..."도파민 미쳤다!"

스포츠 많이본뉴스
1.

설마 이번이 양효진의 마지막 올스타전이었나...무릎에 차는 물 "곧 마음의 결정 하겠습니다" [춘천 현장]

2.

같은 서류 준비→4시간 구금? 오타니라도 이랬을까…꼬리 무는 이정후 미스터리

3.

이럴수가…'차기 국대 9번' 오현규, EPL행 끝내 무산? 풀럼, 美 출신 FW에 548억 베팅

4.

"충격의 맨유 골키퍼 감금사태" 점점 독해지는 아스널의 코너킥 전술, '골대 앞 바글바글'→결국 득점

5.

"가장 존경하게 될 분" 폰세 떠났지만, 'RYU바라기' 또 등장…승부욕 예고한 신입 나타났다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.