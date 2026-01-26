키키 "작년에 신인상, 감사하게도 많이 받아…상상치 못했던 사랑"

|
[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 키키((KiiiKiii)가 지난해 신인상을 휩쓴 것에 감사한 마음을 드러냈다.
키야는 "앨범으로는 오랜만에 컴백하는 만큼, 너무 기대했다. 오랜 시간 준비한 만큼, 팬분들과 대중분께 저희 색을 보여줄 수 있도록 노력하겠다"고 했고, 하음은 "저희도 저희끼리 얘기하면서 '새로운 도전'이라는 얘기를 많이 했다. 그런 모습을 보여주기 위해 준비를 많이 했다. 새로운 모습을 보여드릴 수 있도록 영광이다"고 컴백소감을 밝혔다.
곧 데뷔 1주년을 맞는 것에 키야는 "벌써 1년이라니 믿기지 않는다. 정말 많은 추억을 쌓은 것 같다. 팬분들 덕을 많이 봐서, 저희가 이렇게 두 번째 쇼케이스까지 할 수 있었던 것 같다. 첫 데뷔 쇼케이스가 기억난다. 팬분들이 정말 크게 환호성을 질러주셨다. 이렇게 많은 분이 환호를 질러주셨다는 생각이 들었다"고 말했다.
지난 1년 간을 직접 평가하기도 했다. 이솔은 "작년 한 해는 감사한 것도 많고, 아쉬운 것도 많았다. 저희의 모든 모습을 보여드리지 못했고, 다양한 시도를 해보지 못한 것이 아쉬웠다. 이번 컴백에 보완하려고 했다. 그리고 신인상을 받은 게 가장 감사했다"고 고마운 마음을 드러냈다.
수이는 "감사하게도 신인상을 많이 받았다. 많은 스태프와 스타쉽 엔터테인먼트 분들과 팬들 덕분이라 생각한다. 좋은 모습 보여드리겠다"고 밝혔다.
지유는 "상상하지도 못 한 사랑과 관심을 받아서, 힘 입어 활동을 해야지라고 했다. 그 과정에서 평가를 떠나, 모든 것이 기반이 됐다. 컴백 쇼케이스를 할 수 있게끔 하는 결과물에 양분이 됐다. 이 기반으로 나아갈 키키가 되겠다"고 덧붙였다.
키키는 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 '델룰루 팩'을 발표한다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com