김영희, 母에 버림받았던 어린 시절 "시장 가자더니 두고 와, 계모라 확신" ('말자쇼')

[스포츠조선 이우주 기자] '말자쇼' 김영희가 어린 시절 어머니로부터 받았던 상처를 고백했다.
26일 방송된 KBS2 예능프로그램 '말자쇼'에서는 김영희가 다양한 사연으로 팬들과 소통했다.
한 사연자는 "아들이 결혼하는데 해줄 수 있는 게 없어 미안하다. 부모라서 더 크게 느껴지는 좌절감을 어떡하냐"는 사연을 보냈다. 이에 김영희는 "내가 여건이 안 되는 부분에 있어서 죄책감 느끼고 좌절감 느끼진 않았으면 좋겠다. 그런 모습을 자녀들이 썩 원하지도 않는다"고 자녀의 입장으로 조언을 건넸다.
그러면서 김영희는 자신의 어머니 이야기를 꺼냈다. 김영희는 "저희 어머니는 저를 낳자마자 굉장히 독립적으로 사셨다"며 "배에 품어서 좋은 거 먹고 잘 케어해서 나를 낳았다. 그때부터 우리는 다른 개체라더라. 그때부터는 본인 위주로, 본인 중심으로 사신 것"이라며 "그렇게 독립적으로 자라다가 '이분은 정말 친모가 아니라 계모구나' 생각했던 사건이 있었다"고 밝혔다.
김영희는 "우리 엄마는 음식을 엄청 잘하신다. 재료도 제대로 된 현지 재료만 사신다. 그래서 우리를 시장에 안 데려가셨다. 걸리적거리니까. 근데 웬일로 시장을 가자더라. 좋아서 따라갔는데 한참을 걷다 보니까 엄마가 '내가 미쳤지'라고 하는 게 들렸다"며 "마침 시장 입구에 리어카 목마가 있었다. 우리 엄마가 이거 타고 있을 동안 시장을 봐오겠다 했다. 나랑 동생이랑 말 위에서 신나게 말을 탔다"고 떠올렸다.
하지만 "옆에 애들은 바뀌는데 나랑 내 동생만 계속 타는 거다. 허벅지에 마비가 오기 시작했다. 아저씨한테 내리고 싶다 했는데 돈을 안 내서 못 내린다더라"라며 "어느새 해가 졌다. 그러다 결국 아저씨가 '너희 집 어디냐'하고 우리를 집으로 데려다 줬다"고 밝혔다.
김영희는 "나랑 내 동생은 가면서 빌었다. 제발 우리 엄마가 아직 시장에 있길 바랐다. 아직 장을 보고 있길 바랐다. 근데 집에서 밥 냄새가 나더라. 나랑 내 동생은 우리 엄마가 우리를 버렸다 생각했다"며 "근데 아니었다. 자기가 맛있는 거 해먹으려고 이것저것 사서 빨리 해먹으려고 집에 간 거다. 그때 저 분은 우리 친모가 아니라고 생각했다. 그만큼 본인 중심으로 살아오셨다"고 서운해했다.
어린 마음에는 정말 친모가 아니구나 생각했지만 커서 보니까 우리 엄마 같은 엄마가 너무 편하다"며 "본인이 자신에게 그만큼 희생하거나 배려하거나 내 살을 깎아 주지 않았기 때문에 자식에게도 기대를 안 하는 거다. 하지만 연세가 있으신 분들은 내 살을 깎아 키우셨을 거다. 하지만 자식들은 까먹는다. 그렇기 때문에 몰라주는 배려와 희생을 하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔다.