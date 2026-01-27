쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

26일 쯔양의 유튜브 채널에서는 '버거 한 개당 500만원 기부? 총 몇 개 먹었을까? 댓글보고 바로 달려갔습니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.
쯔양은 "스크롤을 멈추게 만든 댓글 하나"라며 영상을 찍는 계기가 된 댓글을 공유했다. 13살이라는 쯔양 팬은 "제가 수술할 때마다 아플 때 쯔양님 영상 보고 아픔을 이겨낸다. 제가 부탁하고 싶은 게 있는데 맥도날드에서 이번에 새로 나온 행운버거 먹방을 해주실 수 있냐. 그 버거가 한 개당 100원씩 기부가 된다더라"라며 "저랑 비슷한 아픈 아이들이 빨리 나았으면 한다"고 댓글을 남겼다. 이에 많은 수백 개의 응원 댓글이 쏟아지며 화제가 됐고, 쯔양도 댓글을 봤다며 직접 낭독했다.
쯔양은 "댓글을 보자마자 제가 행운버거를 먹고 그 영상을 아이가 봤으면 좋겠다는 생각이 들더라. 팀원한테 보내서 꼭 가자고 해서 섭외를 했다"고 밝혔다. 5개를 먼저 시킨 쯔양은 "댓글 남겨준 친구 덕에 저도 이런 걸 알게 됐다. 매년 열심히 참여해보겠다"고 밝혔다.
쯔양은 "먹방하면서 정말 많이 봤던 댓글이 몸이 안 좋은 분들이 먹방을 보면서 대리만족을 하신다더라. 볼 때마다 얼른 나으셨으면 좋겠고 대리만족을 하신다니 너무 감사하고 좋다"면서도 "매일 맛있는 걸 많이 먹고 있으니까 죄송한 마음도 있다"고 털어놨다.
쯔양 뿐 아니라 직원들도 버거를 먹으며 기부에 동참했다. 쯔양은 7개를 먹었고 직원들은 3개를 먹으며 총 천 원의 기부금을 적립했다. 쯔양은 "아이한테 고마운 것도 있고 제 영상 항상 봐주는 것도 고맙고 좋은 기부 이벤트가 있다는 걸 알려줘서 고마운 마음에 저희는 조금 더 하기로 했다"며 "하나에 500만 원씩 해서 총 5000만 원을 아픈 아이들을 위해 기부하려고 한다"며 쯔양과 1,300만 원의 구독자 이름으로 어린이병원에 기부금을 전달했다.