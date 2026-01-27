류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년생과 결혼"

|
|
|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 류시원이 19살 연하 아내와의 나이 차이를 직접 계산하며 스튜디오를 정적에 빠뜨렸다.
윤정수는 이아영 씨를 향해 "진짜 어려 보인다"고 말했고, 원진서는 "여배우 같다"며 감탄을 아끼지 않았다. 분위기가 무르익은 가운데 나이 이야기가 나오자, 원진서는 "그때 유치원생 아니었냐"고 농담 섞인 질문을 던졌다.
류시원은 이어 "어디 가서 19살 차이 명함도 못 내민다"며 24살 연하 아내를 둔 배우 최성국을 언급하며 너스레를 떨었다.
이아영 씨는 방송 출연 이유에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "남편이 너무 좋은 사람인데 왜 안 좋게만 보일까 늘 속상했다"며 "방송을 통해 우리가 잘 살고 있다는 모습과, 기사로 비춰졌던 이미지가 전부가 아니라는 걸 보여주고 싶었다"고 말했다. 이어 "걱정도 많았지만 용기를 냈다"고 덧붙였다.
류시원은 "아내를 공개하고 싶었다"며 "아내가 혼자 외출하면 연락처를 묻는 사람이 너무 많아 오히려 불안했다. 차라리 공식적으로 알려지는 게 낫다고 생각했다"고 설명했다.
한편 류시원은 2010년 결혼 후 2015년 이혼했으며, 딸은 전 부인이 양육 중이다. 이후 2020년 이아영 씨와 재혼했고, 2024년 딸을 품에 안았다.
narusi@sportschosun.com