류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년생과 결혼"

기사입력 2026-01-27 07:21


류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년…

류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년…

류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년…

류시원, ♥19살 연하 나이 계산하다 정적..."91학번인 내가, 91년…

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 류시원이 19살 연하 아내와의 나이 차이를 직접 계산하며 스튜디오를 정적에 빠뜨렸다.

26일 방송된 TV조선 예능 프로그램 조선의 사랑꾼에는 류시원과 아내 이아영 씨의 일상이 공개됐다.

이날 두 사람은 개그맨 윤정수, 원진서 부부와 함께 식사 자리를 가지며 자연스럽게 대화를 나눴다.

윤정수는 이아영 씨를 향해 "진짜 어려 보인다"고 말했고, 원진서는 "여배우 같다"며 감탄을 아끼지 않았다. 분위기가 무르익은 가운데 나이 이야기가 나오자, 원진서는 "그때 유치원생 아니었냐"고 농담 섞인 질문을 던졌다.

이에 류시원은 웃으며 "내가 1994년에 데뷔했는데, 그때 아내가 세 살이었다"고 솔직하게 털어놨다.

이어 그는 "평소엔 잘 못 느끼는데 이렇게 계산해보면 깜짝 놀란다"며 "아내가 91년생이고, 나는 91학번이다. 내가 대학 들어갈 때 아내가 태어난 것"이라고 설명해 현장을 술렁이게 했다.

류시원은 이어 "어디 가서 19살 차이 명함도 못 내민다"며 24살 연하 아내를 둔 배우 최성국을 언급하며 너스레를 떨었다.

이아영 씨는 방송 출연 이유에 대해서도 직접 입을 열었다. 그는 "남편이 너무 좋은 사람인데 왜 안 좋게만 보일까 늘 속상했다"며 "방송을 통해 우리가 잘 살고 있다는 모습과, 기사로 비춰졌던 이미지가 전부가 아니라는 걸 보여주고 싶었다"고 말했다. 이어 "걱정도 많았지만 용기를 냈다"고 덧붙였다.


류시원은 "아내를 공개하고 싶었다"며 "아내가 혼자 외출하면 연락처를 묻는 사람이 너무 많아 오히려 불안했다. 차라리 공식적으로 알려지는 게 낫다고 생각했다"고 설명했다.

한편 류시원은 2010년 결혼 후 2015년 이혼했으며, 딸은 전 부인이 양육 중이다. 이후 2020년 이아영 씨와 재혼했고, 2024년 딸을 품에 안았다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

3.

"대충격" 첼시 미쳤다! '韓 역대급 경력' 김민재 대신 '해리 매과이어' 영입? "젊은 선수들에게 경험, 리더십 줄 수 있어"

4.

막내와 스물네살 차 신입 "쉬운 형"이 왔다, "이멤버 리멤버"의 출발, 선수들도 '왕관의 무게' 기꺼이...

5.

[속보]BBC 피셜! '오현규 초대형 악재' 풀럼, 맨시티 윙어 영입 임박…펩 감독 피셜 "협상 진행 중"→팀 떠나고 싶어해

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.