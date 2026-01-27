'린과 이혼' 이수, 89억에 산 '강남 빌딩' 159억으로…6년 만에 70억 상승

기사입력 2026-01-27 07:55


'린과 이혼' 이수, 89억에 산 '강남 빌딩' 159억으로…6년 만에 …

[스포츠조선 김준석 기자] 밴드 MC the Max 보컬 이수가 6년 전 매입한 서울 강남구 논현동 빌딩의 자산 가치가 현재 기준 약 70억 원 상승한 것으로 평가됐다.

27일 부동산 업계에 따르면 이수는 2019년 개인 명의로 서울 강남구 논현동에 위치한 빌딩을 89억4000만 원에 매입했다.

해당 건물은 지하 1층~지상 5층 규모의 신축급 상업용 빌딩으로, 현재 가치는 약 159억 원 수준으로 분석된다.

이 빌딩은 지하철 7호선과 수인분당선이 교차하는 강남구청역 인근에 위치해 뛰어난 접근성을 갖췄다. 입지 경쟁력이 높은 데다 신축급 건물이라는 점이 시세 상승 요인으로 꼽힌다.

현재 해당 건물에는 이수가 직접 설립한 연예기획사 '325 E&C'가 일부 층을 사용 중이며, 상부층은 사무실로 활용되고 있다.

1층에는 레스토랑, 지하 1층에는 필라테스 스튜디오 등이 입점해 안정적인 임대 수익 구조를 갖춘 것으로 알려졌다.

인근 유사 건물의 거래 사례를 살펴보면 평당(3.3㎡) 1억8000만~1억9700만 원 선에서 거래가 이뤄지고 있다. 도로 조건과 입지 가중치를 반영해 보수적으로 평당 1억7000만 원 수준을 적용하더라도, 해당 빌딩의 추정 가치는 약 159억 원에 달한다는 분석이다. 이에 따라 매각 시점에 따라 약 70억 원 안팎의 시세 차익이 기대된다는 평가가 나온다.

한편 이수는 지난해 8월 가수 린과 결혼 11년 만에 이혼 소식을 전했다. 소속사 325 E&C는 "충분한 대화와 상호 존중을 바탕으로 이혼 절차를 마무리했다"며 "특정 한쪽의 귀책 사유는 없다"고 밝혔다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 군대서 입 열었다 "도피성 입대 아냐, 조세 절차 성실히 임할 것"[전문]

2.

최강록, 6억의 사나이 "'마셰코2' 우승 때도 3억..'흑백2' 상금은 아직"

3.

"눈치 챙겨" 고소영, 174억 번 '300억 건물' 자랑하다 논란…결국 삭제

4.

쯔양, '13살' 아픈 팬 댓글 하나에 바로 달려갔다…'행운버거'로 5천만 원 기부

5.

‘45세 노산’ 박은영 출산에 父 오열 "잘못될까봐 걱정 돼"(사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"이강인(토트넘, 24) 임대 이적!" 주가 폭등 미쳤다 '英 단독'→단칼에 거절당해…'손흥민 빈자리 메워줘'→"여름 이적시장 기회 있다"

2.

'삼성 KS 영웅 → 눈물의 퇴출' 다시 마운드에 선다 "오늘 계약 완료"

3.

"대충격" 첼시 미쳤다! '韓 역대급 경력' 김민재 대신 '해리 매과이어' 영입? "젊은 선수들에게 경험, 리더십 줄 수 있어"

4.

막내와 스물네살 차 신입 "쉬운 형"이 왔다, "이멤버 리멤버"의 출발, 선수들도 '왕관의 무게' 기꺼이...

5.

[속보]BBC 피셜! '오현규 초대형 악재' 풀럼, 맨시티 윙어 영입 임박…펩 감독 피셜 "협상 진행 중"→팀 떠나고 싶어해

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.