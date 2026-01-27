'양성애자 고백' 솜혜빈, 2세 연하男과 2월 결혼 "낭만있게 잘 살겠다"
[스포츠조선 정안지 기자] 양성애자를 고백했던 가수 솜혜빈이 결혼한다.
솜혜빈은 26일 자신의 SNS를 통해 "저 결혼해요"라면서 직접 결혼 소식을 전하며 웨딩화보를 공개했다.
예비 신랑은 2세 연하의 가수 김예훈이다. 솜혜빈은 "나와 같은 믿음 안에서 살아가고 나를 진심으로 아껴주고 늘 솔직한 마음으로 내게 따뜻함과 평안을 전해주는 꼬순내나는 사랑스러운 사람"이라면서 "그런 예훈이와 함께 서로를 세워주는 믿음의 가정을 2월 어느 날에 사랑으로 이루게 됐다"라고 밝혔다.
솜혜빈은 "사실 너무 긴 이야기를 간추려 이렇게 알리게 돼서 아쉽지만, 앞으로도 계속 소식을 전할 테고 나는 음악과 그림을 통해 평안을 닮은 아티스트로서 세상에 선한 영향력을 전하고자 노력하겠다"고 전했다.
그러면서 "수많은 시간 속에서도 나를 믿고 응원해 주신 모든 분께 진심으로 감사드리며, 그저 행복한 낭만이길 기도하겠다. 낭만 있게 잘 살겠다"라고 덧붙였다.
한편 1996년생인 솜혜빈은 지난 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '아이돌학교'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 그는 지난 2019년 "사실 나에게는 아주 예쁜 여자 친구가 있다"라며 동성 연인과의 교제 사실을 공개하며 양성애자임을 고백해 화제를 모은 바 있다.
