방탄소년단 더 많이 볼 수 있게…멕시코 대통령, 李대통령에 '외교 요청'까지[SC이슈]

[스포츠조선 정빛 기자] 클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령이 그룹 방탄소년단(BTS)의 멕시코 콘서트 추가 개최를 요청하는 서한을 한국 대통령에게 보내며 '외교적 팬심'을 드러냈다.
또 발언 도중 "총리가 아닌 대통령에게 서한을 보냈다"고 정정하기도 했다.
방탄소년단은 월드투어 일정의 일환으로 오는 5월 7일과 9~10일, 멕시코시티 GNP 세구로스 스타디움(옛 포로 솔)에서 공연을 펼친다. 해당 공연장은 최대 5만~6만 명을 수용할 수 있는 대형 스타디움으로, 블랙핑크, 트와이스를 비롯해 핑크 플로이드, 폴 매카트니, 테일러 스위프트, 메탈리카 등 세계적 아티스트들이 무대에 오른 장소다.
방탄소년단 멕시코 콘서트 티켓은 지난 24일 판매 시작 37분 만에 3회 공연 전석이 매진됐으며, 판매 대행사 티켓마스터는 "최근 멕시코 공연 역사상 가장 치열한 티켓 구매 경쟁 사례 중 하나"라고 평가했다.
방탄소년단은 지난해 전 멤버가 군 복무를 마친 뒤 완전체 활동을 재개한다. 오는 3월 20일 새 정규앨범 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고 컴백하며, 이는 2022년 6월 앤솔러지 앨범 '프루프(Proof)' 이후 3년 9개월 만의 신보이자, 정규앨범으로는 2020년 2월 '맵 오브 더 소울 : 7(Map of the Soul : 7)' 이후 6년 1개월 만이다. 이어 4월 9일과 11~12일 고양종합운동장에서 월드투어의 포문을 열고 글로벌 투어에 돌입한다.
