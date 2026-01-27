'44세' 허경환, 유재석 옆 차지하더니...'결혼'까지 성공하나 "소개팅 성사 직전" ('혼자는 못 해')

[스포츠조선 정안지 기자]허경환이 배우 이세희 친언니와 소개팅 성사 직전이라고 깜짝 고백했다.

오늘(27일) 방송될 JTBC '혼자는 못 해'에서는 전현무, 추성훈, 이수지, 이세희가 대세 개그맨 허경환과 함께 땀과 웃음이 폭발하는 이색 운동 투어로 유쾌한 예능 호흡을 뽐낸다.

이날 '혼자는 못 해'를 찾은 허경환은 출연 계기를 묻는 이수지의 질문에 "틈내서 왔다"며 귀여운 생색을 내 모두를 폭소케 한다. 특히 후배 개그우먼 이수지에게는 "너 요즘 방송 가려서 하니?"라는 쓴소리를 쏟아내는 한편, 추성훈을 향해서는 방송 태도를 지적하는 등 베테랑 예능인의 바이브를 드러낸다고.

평소 주짓수를 즐겨 한다던 허경환은 네 MC 앞에서 자신의 실력을 한껏 자랑하기 시작한다. 허세인지, 진실인지 모를 허경환의 당당한 태도에 이세희는 허경환과 추성훈이 붙으면 누가 이길지 궁금증을 내비치고 이내 두 사람의 깜짝 대결이 펼쳐진다. 과연 허경환은 파이터 추성훈을 상대로 갈고닦은 주짓수 실력을 보여줄 수 있을지 호기심이 커진다.


이와 함께 전현무와 이수지의 번외 경기도 예고돼 흥미를 돋운다. 엎치락뒤치락 팽팽한 싸움이 이어지던 찰나, 이수지가 날린 회심의 한 방이 전현무는 물론 현장까지 초토화시켰다는 후문. 이에 치열한 몸싸움의 승자는 누구일지 궁금증이 커진다.

그런가 하면 허경환과 이세희의 친언니 사이 뜻밖의 인연도 밝혀질 예정이다. "올해 새로운 목표가 생겼다"고 밝힌 허경환이 이세희 친언니와 소개팅 성사 직전이라는 깜짝 고백을 하는 것. 이세희 친언니의 사진을 본 전현무도 뜨겁게 호응해 핑크빛 소개팅의 내막에 이목이 쏠린다.

허경환과 함께 즐기는 웃음 폭탄 이색 운동 투어는 오늘(27일) 밤 10시 30분 방송될 JTBC '혼자는 못 해'에서 확인할 수 있다.

