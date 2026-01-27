[공식]민희진 측, '뉴진스 템퍼링' 입 연다…내일(28일) 긴급 기자회견

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 전 어도어 대표 측이 이른바 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 관해 입을 연다.

민희진 측은 28일 서울 종로 모처에서 기자회견을 열고, 취재진과 만난다.

민희진 측은 기자회견 사실을 알리며 "민희진 전 어도어 대표에 대한 어도어의 손해배상소송, 뉴진스 멤버 일부에 대한 어도어의 계약해지 및 손해배상소송과 관련해 이른바 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 대한 진실을 전달하기 위해 이번 기자회견을 개최하게 됐다"고 설명했다.

뉴진스 엄마로 불린 민 전 대표는 지난 2024년 8월 어도어 이사회 결정으로 대표직에서 내려와, 어도어 사내이사가 됐지만 그해 10월 어도어 사내이사직도 사임했다. 이후 어도어에 '민 전 대표의 복귀' 등을 요구한 뉴진스 멤버들도 그해 11월 긴급 기자회견을 열고, 어도어와의 전속계약 해지를 선언했다.

이 과정에서 민 전 대표가 뉴진스 멤버들을 조정해 어도어에서 이탈하도록 했다는 의혹도 나오기도 했다.

민 전 대표는 어도어 모회사 하이브와 주주간계약 해지 및 풋옵션 분쟁 중이다. 핵심 쟁점인 약 260억 원 규모 풋옵션의 효력 여부는 오는 2월 12일 법원의 판단으로 가려진다.

뉴진스 멤버들은 법적 분쟁에서 모든 단계가 어도어의 승리로 결론나면서, 항소 기한 직전인 지난해 11월 해린, 혜인이 먼저 복귀 의사를 밝혔고, 순차적으로 하니도 어도어와 다시 함께 하기로 했다. 민지는 아직 논의 중이며, 다니엘은 팀에서 퇴출됐다.

어도어는 다니엘에게 전속계약 해지를 통보했다고 밝히며, 다니엘과 가족 1인, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기했다. 어도어가 청구한 금액은 약 431억 원으로 알려졌다. 다니엘 측도 법률대리인을 선임해 대응 중이다.


