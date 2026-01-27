배우 로운, SM·JYP·YG 모두에게 러브콜 받았다..."공부한다고 모두 거절"

기사입력 2026-01-27 18:16


배우 로운, SM·JYP·YG 모두에게 러브콜 받았다..."공부한다고 모…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 로운이 '3대 기획사' 모두에게 캐스팅 당한 사실을 밝혔다.

27일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '너네 케미 너무 좋~다~ | EP. 124 김혜윤 로몬' 영상이 업로드 됐다.

이날 로운은 중학교 시절 비보이 동아리 출심임을 밝혔다. 로운은 "1년 조금 넘게 활동했다"라 했다. 김혜윤은 "진짜로? 너 비보이를 해? 너 멋있다"라며 감탄을 연발했다.


배우 로운, SM·JYP·YG 모두에게 러브콜 받았다..."공부한다고 모…
이에 장도연은 "춤도 관심이 있고 비트 안에 사셨다면 아이돌로 진로를 한 번쯤은 희망하지 않았을까 싶다"라 물었고, 로운은 "저도 어릴 때 아이돌에 관심이 많았다. 지식인에 '비보이를 하고 있는데 SM, JYP, YG 엔터테인먼트에 들어가려면 어떻게 해야 될까요?'라 물었다. 그랬더니 '오디션 원서를 넣어라'라 답하더라"라 해 웃음을 자아냈다.

로운은 "그때쯤 당시 소속사 대표님을 만나게 됐다. '연기를 해봐라'라 하셨다. 제가 앞에서 춤도 춰보고 노래도 했었는데 영 아니었나보다"라고 머쓱해 했다.


배우 로운, SM·JYP·YG 모두에게 러브콜 받았다..."공부한다고 모…
이에 장도연은 "근데 그거 아시냐. 나무위키에 'SM 출신 연습생'이라는 얘기가 있더라"라 했고 로운은 "전혀 아니다. 사실 SM, JYP, YG 엔터테인먼트에서 명함은 다 받아봤다"라 전했다.

그러면서 "다 받았는데 그냥 공부한다고 했다. 아마 제 춤실력을 못봐서 이렇게 명함을 주셨을 거다"라고 겸손한 면모를 보였다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰③] '메이드 인 코리아' 현빈 "♥손예진과 결혼 후 달라져..子에 엄하냐고? 화낸 적 없어"

2.

황영웅, '학폭 의혹' 결국 침묵 깼다.."악의적 편집·허위 주장 더는 못 참아"

3.

차은우 소속사, '200억 탈세' 의혹 사과 "행정적 판단 따라 조치 이행할 것" [전문]

4.

"박세리·김승수 결혼" 870만명 낚은 뉴스...SBS 자막까지 그대로 복제 'AI슬롭'

5.

[인터뷰②] '메이드 인 코리아' 현빈 "정우성, 논란 직시하고 부단히 노력..아쉬움 많을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

"스승으로 존경하고 친구로 좋아했는데..." 아버지의 실명 폭로. 유명 프로선수 출신 아카데미 코치가 학부모와 부적절한관계

2.

대충격! 이정후 중견수 되는줄 알고 1600억 썼을텐데.. 사실상 실패 인정 → SF, 300억에 중견수 새로 샀다

3.

"현수, 1루 글러브 준비해!" 캠프 이틀만 → 38세+50억 베테랑에게 '포지션 이동' 지시…독해진 강철매직 [질롱포커스)

4.

이강인, 이강인, 이강인 목 놓아 외쳤는데...韓 역대 최초 스페인 빅클럽 이적 불발!...아틀레티코 영입 철회 'PSG 전면 차단'

5.

유격수라서 1825억 안긴 거 아니었나...김하성 제친 FA 최대어는 3루로 간다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.