이민정, 11살 아들 탓 공항에서 오열 "반항적 말투에 충격, 엉엉 울었다"

기사입력 2026-01-27 18:30


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 이민정이 아들에게 서운했던 일화를 고백했다.

27일 이민정의 유튜브 채널에서는 '아들맘들의 아이돌. 최민준 소장 만나고 눈물 흘린 이민정'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이민정은 친구들과 함께 '아들 전문가'로 유명한 최민준 소장을 만나 아들 육아에 대한 궁금증을 해소하기로 했다.

이민정은 최근 11살이 된 아들 준후 군의 사춘기를 의심한 적이 있다며 "이번에 사춘기인가? 생각했는데 그건 아니었더라. 알고 보니까 삐친 거였다"며 "공항에서 둘이 있다가 후줄근한 농구 셔츠를 입고 쇼핑몰에 가려 하길래 '엄마가 아무리 홍콩이어도 알아보는 사람도 있는데 옷 갈아입고 갈까?' 했는데 괜찮다더라. '엄마가 창피해서 그래' 했는데 그 창피에 꽂힌 거다. 그래서 멀리 떨어져서 걷더라"라고 밝혔다.


이민정은 "다음날 아침에 비행기를 타러 갔는데 뭘 흘렸다. '준후야. 그렇게 하면 흘리잖아' 했다. 뚱하게 있다가 목 마르다 해서 물을 따라주려는데 물 나오는 곳이 정확하지 않아서 흘렸다. 그랬더니 '자기도 흘리면서'라고 하더라"라며 "그 말을 딱 듣는데 '얘가 혹시 사춘기인가?'부터 시작해서 약간 반항적인 그 말투가 (충격이었다.) 라운지에서 나와서 '준후야, 네가 사춘기나 공격성 같은 게 시작되면 말해달라고 했지? 그게 시작된 거 같다. 엄마는 네가 사춘기가 오면 엄마를 싫어하게 되는 그 시간이 싫다는 얘기를 하던 네가 너무 그리워'(라고 했다)"고 밝혔다.

그때 생각에 또 울컥한 이민정은 "지금도 눈물이 난다. 공항에서 엉엉 울었더니 준후가 막 안아주면서 '엄마, 그거 아니야. 나 삐쳐서 그랬어. 어제 엄마가 나 창피하다며'라고 하더라. 나 혼자서 오버한 거다. 생각만해도 너무 서글펐다"고 토로했다.

이를 들은 최민준 소장은 "그렇게 예쁜 사춘기는 없다. 사춘기는 대체로 뉘앙스에서부터 느껴진다. 말투 자체가 저렇게 예쁘지가 않다. 약간 능구렁이같다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

