'유재석 오른팔' 허경환, 핑크빛 겹경사…이세희 친언니와 소개팅 임박 ('혼자는 못 해')

[스포츠조선 이우주 기자] '혼자는 못 해' 허경환이 이세희의 친언니에 핑크빛 시그널을 보냈다.
27일 방송된 JTBC 예능프로그램 '혼자는 못 해'에서는 개그맨 허경환이 게스트로 출연했다.
허경환을 만난 이수지는 "요즘 바쁜데 어떻게 나오셨냐"고 물었고 전현무 역시 "요즘 대세 아니냐. 유재석의 오른팔이다"라고 허경환을 치켜세웠다. 이에 허경환은 "나 이렇게 하면 방송 못한다. 나 띄우지 마라"라고 하면서도 "사실 이 방송도 틈내서 왔다. 오늘 끝나는 시간 정해져 있다. 스타들은 정해져 있다. 바로 마이크 뺀다"고 너스레를 떨었다.
허경환이 멤버들과 같이 하고 싶은 건 이색 운동 투어. 주짓수 대회까지 나갈 정도로 주짓수에 진심인 허경환은 투어 전 주짓수 실력을 뽐내게 했다. 하지만 "주짓수를 안 해봤다"는 추성훈은 브라운 벨트를 딴 허경환도 쩔쩔매게 했다. 허경환은 "추성훈이 마음 먹고 일어나려고 하면 바로 일어났을 것"이라고 숨을 몰아 쉬었고 추성훈은 "확실히 힘이 있다"고 허경환을 인정했다.
이상형 질문에 허경환은 "청순한 스타일 좋아하고 맑은 사람 좋아한다"고 답했다. 이에 이세희는 프러포즈 로망을 물었고 허경환은 "고향이 통영이지 않냐. 결혼할 사람을 통영 밤바다로 데려가서 오징어 배를 섭외하는 거다. 오징어 배가 조명이 밝지 않냐. 그걸로 하트를 만들 것"이라며 "친구들 중에 선장이 된 친구도 많아서 오징어 배를 준비해서 불을 밝혀달라 해서 고백하고 싶다. 45살이면 별의 별 생각을 다한다"고 밝혔다.
이에 이수지는 "세희가 언니가 많다"며 이세희의 언니들을 언급했다. 언니가 두 명이라는 이세희는 "저희 언니가 청순하게 예쁘다. 제가 언니 덕을 많이 봤다. '네가 걔 동생이라며? 잘해주겠다'고 했다"고 자랑했다.