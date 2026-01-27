김준호♥김지민, '흑백요리사2' 소름끼치는 싱크로율..."김주모·최양록 등장"
[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 김지민이 남편 김준호와 함께 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사2'의 주인공으로 변신했다.
27일 김지민은 "흑백요리사 최고 에이스! 최양록과 빚 있는 김주모!"라며 투샷을 공개했다.
'흑백요리사2'에서 가장 화제가 됐던 주인공 중 두 사람인 '최강록'과 '술 빚는 윤주모'를 패러디한 것.
김지민은 "조만간 준호지민 유튜브에서 만나요. 심사위원도 기대해주세요^^ #유튜브#준호지민#최강록#술빚는윤주모#최양록빚있는김주모"이라며 너스레를 떨었다.
한편 김준호와 김지민은 약 3년간의 공개 열애 끝에 지난해 7월 결혼식을 올렸으며, 최근 본격적으로 2세 준비에 나섰다. 김지민은 "시험관은 일단 하지 않으려고 한다. 황보라 언니가 하는 걸 보니 너무 힘들어 보이더라"며 자연 임신을 생각 중이라고 밝혔다.
김준호는 2세를 위해 지난해 12월 1일부터 금주를 선언해 많은 응원을 받고 있다.
