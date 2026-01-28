데프콘, 또 반했다…'나솔 30기'는 '에겐男·테토女' 특집→캐리어도 "제가 들게요"

28일 밤 10시 30분 방송되는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 MC 데프콘까지 첫눈에 반한 '테토녀'들이 등장한다. '솔로나라 30번지'를 빛낼 30기 솔로녀들의 라인업이 등장하는 것.
이번 30기는 경기도 양평에서 '에겐남&테토녀' 특집으로 진행된다. 특히 30기 솔로녀들은 단아하거나 귀여운 비주얼에 시원시원한 성격을 갖춘 '반전 테토녀'들이어서 3MC 데프콘, 이이경, 송해나를 놀라게 한다. 이중, 묵직한 블랙 SUV를 타고 등장한 한 솔로녀는 섹시한 하이힐에 시원시원한 '팔(八)자' 걸음걸이로 등장부터 '테토미'를 한껏 내뿜는다. 뒤이어 나타난 또 다른 솔로녀는 이름이 적힌 족자의 끈을 푸는 대신, 강한 힘으로 뚝 끊어버리는 '쿨 시크 매력'을 발산한다.
밝은 미소로 '솔로나라 30번지'에 입성한 솔로녀들은 여유가 뚝뚝 흘러넘치는 태도로도 '테토녀의 정석'을 보여준다. 한 솔로녀는 "떨리기보단 설렌다"라며 웃고, 또 다른 솔로녀는 자신의 캐리어를 들어주려는 솔로남의 손길을 거절한 뒤 "안 무거워서 제가 들겠다"며 씩씩하게 걸어간다. 심지어 한 솔로녀는 '나는 SOLO' 사상 초유의 '솔직 털털' 면모로 솔로남들은 물론, MC 데프콘의 마음까지 초토화시킨다. 꽃미모 뒤 숨겨진 '찐 매력'을 확인한 데프콘은 "와, 설렌다!"라고 감탄하는가 하면, "너무 마음에 드는데? 저는 저런 여자가 필요하다!"라면서 과몰입한다.
한편 이번 30기에는 '나는 SOLO'와 남다른 인연을 자랑하는 솔로녀도 포함돼 있다. 해당 솔로녀는 '나는 SOLO'에 얽힌 놀라운 인연을 공개한 뒤, "지금까지 한명도 제 직업을 맞히신 분이 없다"고 상상초월 직업까지 언급한다. 30기를 빛낼 '테토녀'들의 정체가 무엇일지에 초미의 관심이 쏠린다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com