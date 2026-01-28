'리니지W', 2월 4일 오픈하는 신규 월드 '아리아'의 사전 캐릭터 생성 진행

엔씨소프트는 '리니지W'에서 오는 2월 4일 오픈하는 신규 월드 '아리아'의 사전 캐릭터 생성을 진행한다.

'리니지W'는 지난 26일 진행된 라이브 방송 '채널W'에서 신규 월드 '아리아', 미라클 주화 이벤트, 신규 아레나 던전 '지배의 탑', 총사 클래스 리뉴얼 등 새로운 콘텐츠를 소개했다. 이용자는 2월 4일부터 순차적으로 업데이트 되는 콘텐츠를 즐길 수 있다.

신규 월드 아리아는 게임 재화 '아데나' 활용도를 높인 경제 특화 월드다. 이용자는 유료 장비, 변신 등을 아데나로 구매하고 성장할 수 있다. 이용자의 빠른 성장을 지원하기 위해 다양한 테마의 패스, 전용 던전, 성장 지원 이벤트 등을 운영한다. 이용자는 무료로 제공되는 패스를 통해 장비, 아데나 등을 획득할 수 있고 다량의 경험치를 획득하는 '욕망의 황금 던전', 다양한 아이템 교환 재료를 얻는 '폭주하는 진혼의 감옥' 등 전용 던전도 즐길 수 있다. 아데나로 제작 후 강화할 수 있는 '아리아의 가호'는 플레이와 성장에 도움이 되는 다양한 스탯을 제공한다.

'리니지W' 이용자는 28일 오후 6시부터 2월 4일 정기점검 전까지 아리아 월드의 사전 캐릭터 생성 이벤트에 참여할 수 있다. 이벤트 참여자는 '전설 변신 도전권', 최대 50억의 아데나를 획득하는 '황금 상자' 등 아이템을 받는다.


