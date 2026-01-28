글로벌 히트작 '아크 레이더스', 3번째 업데이트 '역풍' 실시

|
넥슨은 엠바크 스튜디오가 개발한 글로벌 히트작 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 '아크 레이더스(ARC Raiders)'에서 세번째 업데이트 '역풍(Headwinds)'을 실시했다고 28일 밝혔다.
우선 새로운 탐험과 전투의 재미를 제공하는 신규 맵 환경 '새들의 도시'를 추가했다. '새들의 도시'는 '파묻힌 도시' 맵 옥상의 수많은 굴뚝에 새들이 둥지를 틀었다는 콘셉트의 특수 환경이다. 이용자는 굴뚝에 숨겨진 새들의 은신처를 수색해 희귀한 잡동사니와 특별한 '고무 오리' 등 다양한 아이템을 획득할 수 있으며, 옥상 주변에서 더 많은 비행형 '아크'와의 교전을 즐길 수 있다.
이와 함께 신규 매치메이킹 옵션 '솔로 vs 스쿼드'를 추가했다. 1인 파티 이용자가 스쿼드 대기열에 참가해 다인 팀들과 직접 경쟁하는 모드로, 솔로 이용자에게는 탈출 성공 여부와 관계없이 20%의 추가 경험치 보너스를 제공한다. 또 강력한 '아크' 무리를 사냥하고 '아크 부품'을 제출해 5단계의 '진열장'을 완성하는 장기 이용자 프로젝트도 공개했다. 각 단계 완료 시 처치한 적과 관련된 설계도와 '레이더 토큰'을 얻을 수 있으며, 모든 단계 완료 시 '포효' 감정 표현과 인게임에서 연주할 수 있는 기타 등 다양한 보상을 선물한다.
남정석 기자 bluesky@sportschosun.com