장원영 측 "'포에버체리' 개인사업 NO, 상표권은 선제적 보호" [전문]

기사입력 2026-01-28 11:15


장원영 측 "'포에버체리' 개인사업 NO, 상표권은 선제적 보호" [전문…

[스포츠조선 정유나 기자] 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 '포에버 체리' 상표권 등록과 관련해 "장원영의 개인 사업이 아니다"라고 입장을 밝혔다.

28일 스타쉽엔터테인먼트는 최근 "
소속 아티스트 장원영 관련으로 언급되고 있는 '포에버 체리'와 관련해 사실관계 및 아티스트 보호를 위한 당사의 입장을 전달드린다"며 장문의 입장문을 공개했다.

소속사 측은 먼저 "

'포에버 체리'는 브랜드 협업 프로젝트로, 장원영의 개인 사업이 아니다"라고 선을 그었다. 이어 최근 진행된 상표권 등록과 관련해 "해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영돼 있다"며 "프로젝트 종료 이후 제3자에 의한 무분별한 상업적 도용과 브랜드 남용을 방지하기 위해 장원영 본인 명의로 출원을 진행하기로 브랜드 측과 합의했다"고 설명했다.

특히 출원 범위가 광범위하다는 지적에 대해서도 해명했다. 소속사는 "각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환"이라며 "이는 아티스트의 권익을 최우선으로 고려해 고유의 가치를 온전히 보존하기 위한 조치"라고 강조했다.

끝으로 스타쉽엔터테인먼트는 "당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권리 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠다"며 논란 진화에 나섰다.

[다음은 장원영 측 입장 전문]

안녕하세요, 스타쉽엔터테인먼트입니다.

소속 아티스트 장원영 관련으로 최근 언급되고 있는 '포에버 체리(FOREVER CHERRY)'와 관련하여 사실관계 및 아티스트 보호를 위한 당사의 입장을 전달드립니다.


'포에버 체리'는 브랜드 협업 프로젝트로 장원영의 개인 사업이 아닙니다.

최근 진행된 상표권 등록에 대해서는 해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영되어 있습니다. 따라서 프로젝트 종료 후 발생할 수 있는 제3자의 무분별한 상업적 도용 및 브랜드 남용을 방지하고자, 장원영 본인 명의로 출원을 진행하는 방향으로 브랜드 측과 합의하였습니다. 출원 영역이 광범위한 이유 또한, 각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환입니다.

이는 아티스트의 권익을 최우선으로 고려하여 고유의 가치를 온전히 보존하기 위한 조치입니다. 당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권리 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.

감사합니다.

jyn2011@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

2.

주우재, 전현무 때문에 은퇴 위기 "섭외 거절했다 예능판 퇴출될 뻔"

3.

'김구라 아들' 그리, 오늘(28일) 해병대 전역…'라스'로 컴백 예고[SC이슈]

4.

'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

5.

[공식] 김선호♥고윤정, 결국 글로벌 1위 찍었다..'이 사랑 통역 되나요?' 설렘 저격

연예 많이본뉴스
1.

또 옥주현?...'독식' 캐스팅 논란 속 김소향 "할많하말" 의미심장

2.

주우재, 전현무 때문에 은퇴 위기 "섭외 거절했다 예능판 퇴출될 뻔"

3.

'김구라 아들' 그리, 오늘(28일) 해병대 전역…'라스'로 컴백 예고[SC이슈]

4.

'류시원♥' 19세 연하, 40kg 너무 말라 팔자주름 움푹 "컴플렉스" 토로

5.

[공식] 김선호♥고윤정, 결국 글로벌 1위 찍었다..'이 사랑 통역 되나요?' 설렘 저격

스포츠 많이본뉴스
1.

'일본 축구가 계속 앞서갑니다' J리그, 은퇴 선수로 구성된 '심판판정 전문가 시스템' 전격도입, "월드클래스 풋볼 위해 판정 질 높이자"

2.

손흥민 사위 삼고 싶은 '스승' 콘테, 뜨거운 재평가→EPL 마지막 우승 '선물' 첼시 재회…UCL 운명의 충돌, 신임 로세니어 "매우 존경"

3.

팔꿈치 수술받았는데 대표팀 합숙 캠프 합류, WBC 우승 위해 한 마음된 레전드들, 다르빗슈도 마쓰이도 달려간다[민창기의 일본야구]

4.

금메달도 돈으로 사려고? 'NEO 악의 제국' 다저스 로버츠 감독 → LA 올림픽 감독 야욕 "나보다 더 적합한 사람 없어"

5.

FA의 달인? 41세 강민호의 엉뚱한 진심 → 48억 외야수 울린 한마디…"덕분에 고민 해결" [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.