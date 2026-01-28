장원영 측 "'포에버체리' 개인사업 NO, 상표권은 선제적 보호" [전문…

|
[스포츠조선 정유나 기자] 소속사 스타쉽엔터테인먼트가 '포에버 체리' 상표권 등록과 관련해 "장원영의 개인 사업이 아니다"라고 입장을 밝혔다.
'포에버 체리'는 브랜드 협업 프로젝트로, 장원영의 개인 사업이 아니다"라고 선을 그었다. 이어 최근 진행된 상표권 등록과 관련해 "해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영돼 있다"며 "프로젝트 종료 이후 제3자에 의한 무분별한 상업적 도용과 브랜드 남용을 방지하기 위해 장원영 본인 명의로 출원을 진행하기로 브랜드 측과 합의했다"고 설명했다.
특히 출원 범위가 광범위하다는 지적에 대해서도 해명했다. 소속사는 "각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환"이라며 "이는 아티스트의 권익을 최우선으로 고려해 고유의 가치를 온전히 보존하기 위한 조치"라고 강조했다.
안녕하세요, 스타쉽엔터테인먼트입니다.
소속 아티스트 장원영 관련으로 최근 언급되고 있는 '포에버 체리(FOREVER CHERRY)'와 관련하여 사실관계 및 아티스트 보호를 위한 당사의 입장을 전달드립니다.
'포에버 체리'는 브랜드 협업 프로젝트로 장원영의 개인 사업이 아닙니다.
최근 진행된 상표권 등록에 대해서는 해당 명칭에는 아티스트 고유의 정체성과 이미지가 깊이 투영되어 있습니다. 따라서 프로젝트 종료 후 발생할 수 있는 제3자의 무분별한 상업적 도용 및 브랜드 남용을 방지하고자, 장원영 본인 명의로 출원을 진행하는 방향으로 브랜드 측과 합의하였습니다. 출원 영역이 광범위한 이유 또한, 각 사업군에서 아티스트의 이미지가 오남용되는 것을 방어하기 위한 선제적 대응의 일환입니다.
이는 아티스트의 권익을 최우선으로 고려하여 고유의 가치를 온전히 보존하기 위한 조치입니다. 당사는 앞으로도 소속 아티스트의 권리 보호를 위해 최선의 노력을 다하겠습니다.
감사합니다.
