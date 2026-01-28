민희진 측 "기자회견 불참? 뉴진스 멤버들 가족에 상당한 충격"

기사입력 2026-01-28 12:58


민희진. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 어도어 전 대표 측이 기자회견에 직접 출석하지 않은 이유를 밝혔다.

민희진 법률 대리인 법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로 모처에서 기자회견을 열고 "뉴진스 멤버들 가족들 관계에 상당히 충격을 받았다"라고 했다.

이날 '민희진 전 어도어 대표 '템퍼링 진실과 다보링크 주식시장교란 사건-K팝 파괴자와 시장교란 방조자는 누구인가?'라는 주제로 기자회견을 진행한다.

다만 민 전 대표는 직접 참석하지 않아 궁금증을 자극했다. 김 변호사는 기자회견 시작 직전 "민 전 대표님이 뉴진스 멤버 가족들과 문제가 있는 부분이 있어서, 직접 말씀하시기가 어렵다. 최근 가족들 관계에 얘기를 듣고 상당히 충격을 받기도 했다. 그래서 나오시기 어렵게 됐다. 그 부분 양해 부탁드린다"고 당부했다.

앞서 민 전 대표는 2024년 8월 어도어 이사회 결정으로 대표직에서 물러나 사내이사가 됐으나, 같은 해 10월 사내이사직도 사임했다. 이후 '민 전 대표 복귀'를 요구해온 뉴진스 멤버들은 그해 11월 긴급 기자회견을 열고 어도어와의 전속계약 해지를 선언했다.

이에 어도어는 전속계약 유효 확인 소송과 함께 멤버들의 독자 활동을 막아달라는 가처분 신청을 제기했고, 법원은 어도어의 손을 들어줬다. 이후 복귀 논의가 이어지는 과정에서 해린, 혜인, 하니가 순차적으로 복귀 의사를 밝혔으나, 다니엘은 끝내 합의에 이르지 못했고 어도어는 계약 해지 및 손해배상 청구에 나섰다. 민지는 현재 복귀 여부를 놓고 논의 중인 것으로 전해졌다.

어도어는 다니엘 측과 민 전 대표에게 뉴진스 이탈과 완전체 복귀 지연에 중대한 책임이 있다고 판단, 약 430억9000만 원 규모의 손해배상 소송을 청구했다.

그런가 하면, 민 전 대표는 하이브와 주주 간 계약 해지 및 약 260억 원 규모 풋옵션 분쟁을 진행 중으로, 해당 쟁점은 오는 2월 12일 법원 판단으로 가려질 예정이다.


또 어도어를 떠난 뒤 현재 새로운 연예 기획사 오케이 레코즈를 설립, 수장으로 활동 중이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.