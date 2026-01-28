민희진 측 "K팝, 李대통령도 패가망신 언급한 자본시장교란세력 이용"

민희진 측 "K팝, 李대통령도 패가망신 언급한 자본시장교란세력 이용"
민희진 전 어도어 대표의 소송대리인 법무법인 지암 김선웅 변호사가 28일 서울 종로구 한 빌딩에서 열린 기자회견에서 '뉴진스 탬퍼링' 의혹에 대해 입장을 밝히고 있다. 김선웅 변호사가 공개한 반박 자료 모습. 종로=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.01.28/

[스포츠조선 정빛 기자] 민희진 어도어 전 대표 측이 '뉴진스 템퍼링' 의혹을 정면 반박하며, 오히려 뉴진스 멤버 한 명의 가족과 자본시장 교란 세력의 결탁이 핵심이라고 주장했다.

민 전 대표 측 법률대리인인 법무법인 지암 김선웅 변호사는 28일 서울 종로에서 기자회견을 열고 "이재명 대통령도 패가망신시켜야 할 정도로 근원을 없애야 하는 자본시장교란세력을 이용하려 했다"고 했다.

기자회견은 '템퍼링 진실과 다보링크 주식시장 교란 사건'을 주제로 진행됐다. 민 전 대표가 불참한 배경에 대해 김 변호사는 "멤버 가족들과의 관계에서 문제가 있는 부분이 있어 직접 말하기 어렵고, 최근 관련 내용을 듣고 충격을 받아 참석이 힘들었다"고 밝혔다.

민 전 대표는 지난해 12월 뉴진스 멤버 전속계약 해지 주도 및 템퍼링으로 어도어 채권을 침해했다는 이유로 100억 원 손해배상 청구 소장을 받았다.

이와 관련 김 변호사는 민 전 대표가 하이브, 어도어와의 관계가 정리되고 뉴진스도 복귀할 것으로 봐 "각자 앞날을 위해 최선을 다하면 된다"는 판단 아래 대응을 자제해왔다고 말했다. 다만 어도어가 다니엘만 계약을 해지해 팀 해체를 유도하려는 시도를 하고, 민 전 대표와 하이브 소송 국면에서 멤버 가족을 활용하려는 움직임이 이어져 뉴진스 해체를 우려해 최소한의 입장을 밝히게 됐다고 기자회견 개최 이유를 설명했다.

민 전 대표 측은 '뉴진스 템퍼링' 프레임이 본질을 흐리고 있다고 주장했다. 김 변호사는 "민 전 대표가 전문 변호사 도움을 받는 과정에서, 실제로는멤버 가족 1인과 특정 기업인이 결탁한 '주식시장 교란 공모'였음을 알게 됐다"고 주장했다.

더 나아가 이들이 민 전 대표와 멤버들을 악용하려는 계획을 세웠고, 이를 하이브 경영진이 이미 알고 있었다는 증거를 확보했다고 덧붙였다.

김 변호사는 "이러한 사실관계를 볼 때 대한민국이 가장 자랑스럽게 여기는 K팝 내부의 자율성 문제를 대통령도 패가망신시켜야 할 정도로 근원을 없애야 하는 자본시장교란세력이 이용하려 했다는 것"이라고 강조했다.


그러면서 "이를 언론이 이용 당했거나 함께 이용했고, 하이브 경영진과 대주주는 자신의 소송에 유리하게 이용하려 한 것이 아닌가라는 합리적 의심이 든다"라고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

