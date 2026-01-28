노주현, 800평 大저택에 선우용여 감탄사 '폭발'…"대형APT 한채 값주고 샀다→보이시피싱까지 당할뻔"(순풍선우용여)

[스포츠조선 고재완 기자] 배우 선우용여가 동료 노주현의 800평 대저택을 보고 감탄했다.
선우용여는 28일 자신의 유튜브 채널 '순풍 선우용여'에 '선우용여 남사친 '노주현'의 800평짜리 초호화 대저택 최초공개 (시트콤 전설,순풍,웬만해선)'라는 제목의 영상을 공개했다. 이날 영상에서 선우용여는 노주현의 집을 찾아 "이게 날이 왜 이렇게… 와 좋다"라며 주변을 둘러봤고, 노주현은 "대형 아파트 한채 값 주고 산거야"이라고 털어놨다.이어 집의 규모를 두고 "800평"이라는 표현이 나오자, 선우용여는 다시 한 번 "와…"라며 감탄을 이어갔다.
대저택 겸 카페를 둘러보는 동안에도 선우용여는 "여기 너무 좋지"라고 감탄했고 노주현은 "겨울에 이런 데 와야 되는 거야. 이렇게 눈 오는 광경을 쫙 보고"라고 말했다. 이에 선우용여는 고개를 끄덕이며 "진짜 좋다"는 반응을 보였다.
노주현은 집과 주변 환경을 설명하며 "나는 거의 여기서 지내"라고 말했고, 선우용여는 "이런 데서 사는 건 쉽지 않다"고 반박했다. 하지만 노주현은 "욕심을 내려놓으면 된다"고 했고 선우용여는 "그 말도 맞다"며 대화를 이어갔다.
이들은 보이스피싱 경험담도 털어놨다. 노주현은 "진짜 보이스피싱 당할 뻔했다"고 말하며, "대환대출을 미끼로 접근한 전화를 받았다"고 밝혔다. 그는 "마지막에 돈을 붙이려다가 이상해서 끊었다"고 당시 상황을 설명했고, "3000만원을 보내기 직전이었다"고 언급했다.
이에 선우용여도 박미선을 언급하며 "전화가 왔길래 바로 본인한테 확인 전화를 했다"며 "직접 확인해보니가짜더라. 이상하면 바로 확인해야 한다"고 조언했다.