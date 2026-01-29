'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은 아빠' 원해"

기사입력 2026-01-29 06:30


'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은…

[스포츠조선 김수현기자] 이혼 후 새로운 인생을 살고 있는 배우 정가은이 '재혼'에 대한 긍정적인 생각을 드러냈다.

28일 방송된 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 심리 상담가 박상미가 출연했다.

예쁜 눈산을 바라보면 정가은은 "아이들과 시간을 많이 가진다고 사이가 돈독해지는 건 아니겠죠?"라고 언니들에게 조언을 구했다.

장윤정은 "아이들이 필요할 때 엄마가 엄마가 중요한 거 같다. 근데 내가 만약 그 시점에 거기 없을 때 그럴 때 안타깝다"라 했다.

워킹맘의 현실적인 고민. 황신혜는 "그건 어쩔 수 없는 거 같다. 항상 있어줄 수도 없고. 아이들도 서로 다 알고 그래야 한다"라 끄덕였다.

정가은은 "아이들의 마음이 궁금하다. 속마음을 들여다보고 싶다"라 한탄했고 장윤정은 "나중에 시간이 지나서 물어보면 그때는 '엄마 나 옛날에 서운한 거 있었어'라 말하기도 하더라"라 했다.

워킹맘의 진지한 고민에 심리상담가 박상미는 "아이들과 보내는 시간보다 아이들에게 믿음을 주는 게 더 중요하다. 많은 엄마들이 아이를 믿기보다 타인의 시선을 더 많이 신경 쓰신다"라 조언했다.

정가은은 "저는 딸 서윤이가 초등학생이 될 무렵, 1년간 심리 상담을 받았다. 학교에서 이혼 얘기를 듣고 당황할까봐 있는 그대로 이혼한 사실을 말해줬다"고 말을 꺼냈다.


이어 "어느날 자전거를 사러 갔는데 사장님이 '암마 팔 아프니까 아빠한테 잡아달라고 해' 했다. 딸이 '우리 엄마 이혼했는데요. 아빠 없는데요'라 하더라. 아무렇지 않게 이혼을 언급하더라. 그냥 저렇게 얘기를 하는 게 어떤지, 딸의 마음이 궁금했다"라 털어놓았다. 이에 박상미는 딸과 속깊은 이야기를 나누라 조언했다.


'47세' 정가은, 이혼 후 택시기사하더니...재혼 가능성 "딸이 '좋은…
"나에게도 조언해주는 선배가 있었다면 좋았을 거 같다. 지금보다나았을 거 같다"라는 황신혜에 장윤정은 "예전에는 이혼을 터부시하고 쉬쉬했다. 이런 이야기를 들을 수가 없었다"라 공감했다.

싱글맘으로서 겪는 또 다른 고민인 '재혼'. 황신헤는 "저는 딸과 그런 이야기를 많이 한다. 딸은 '제발 재혼까진 아니라도 남자친구 좀 만들어' 하는 게 엄청 강하다"라 했다.

황신혜는 재혼에 대해 절대 아니라며 고개를 저었다. 반면 정가은은 재혼 생각이 있는 편이었다.

정가은은 "당장은 아니더라도 재혼에 대한 마음이 닫혀 있는 건 아니다. 딸도 '좋은 아빠 만들어달라'고 말하기도 했다"라 조심스럽게 답했다.

하지만 전문가는 "자녀에게 좋은 가정을 만들어주고 싶어서 재혼은 안된다고 한다. 결혼은 인생의 동반자를 만났을 때 결심해야 한다. 아이는 스무살만 되어도 내 품을 떠난다. 내 아이에게 좋은 아빠를 만들어주기 위해서 하는 결혼은 안된다. 결혼은 홀로서기를 잘 할 수 있을 때 해야 한다"고 조언했다.

'시청률 10% 공약'에 다양한 의견이 오갔다. 장윤정은 "가은이 소개팅 시켜주기는 어떠냐"라 했다.

이에 정가은은 솔깃한 듯 좋아했고, 황신혜는 "아니 왜 쟤만 좋은 일 시키냐"고 질투해 웃음을 자아냈다.

한편 정가은은 2016년 동갑내기 사업가와 결혼했으나 2018년 이혼했다.

이후 정가은은 최근 택시 운전 자격증을 따고 택시기사로 제2의 인생을 시작했으며 현재 KBS1 '황신혜의 같이 삽시다'에 출연 중이다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

2.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

3.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

4.

이지혜, '인중축소술' 효과 제대로 터졌다..."얼굴 비율부터 달라졌다"

5.

노주현, '美 코넬대+185cm 훈남' 손자 자랑할만하네...최초 공개 "매력적이다"

연예 많이본뉴스
1.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

2.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

3.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

4.

이지혜, '인중축소술' 효과 제대로 터졌다..."얼굴 비율부터 달라졌다"

5.

노주현, '美 코넬대+185cm 훈남' 손자 자랑할만하네...최초 공개 "매력적이다"

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 축구 또 미친다' 3개월만에 25골-8도움 합작 MLS 초대박 히트상품 '흥부 듀오' 시즌2 개봉 임박.. "블록버스터 영화 보다 흥분된다"

2.

"이건 기회야" 무주공산된 다저스 2루…김혜성 향한 '경쟁 청신호' 전망 나왔다

3.

'韓 축구, 미칠 시간이다' 팀 훈련 합류 포착! 'PSG 판매불가 자산' 이강인, 뉴캐슬전 8경기 만에 출전 임박.."엔리케, 실망시키지 말자"

4.

"올림픽 e스포츠 게임즈(OEGs) 워킹그룹 구성" 대한체육회X문체부X게임산업 전문가 협업,대응 시스템 구축[공식발표]

5.

'메시는 신, 호날두는 인간?' 디 마리아 "메시는 마테차 마시며 최고 된 '신의 재능', 호날두는 순수 노력파"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.