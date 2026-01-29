故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물의 18주기

기사입력 2026-01-29 05:00


故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물…

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 '산울림'의 막내이자 김창완의 동생인 김창익이 세상을 떠난지 18년이 흘렀다.

지난 2008년 故김창익은 캐나다의 경사진 눈길에서 지게차를 운행하던 중 미끄러지는 사고로 사망했다.

산울림의 한 측근은 당시 본지와의 전화통화에서 "김창익씨는 특별한 지병이 없이 건강하게 생활했던 것으로 알고 있다. 이 때문에 김창완씨는 동생의 갑작스런 사망소식을 믿기 어려운 모습"이라고 알렸다.

가수 겸 배우인 김창완의 막내 동생으로, 김창완과 김창훈 김창익 삼형제로 구성된 그룹 산울림의 핵심 멤버였던 故 김창익.

동생 김창익의 갑작스런 사망소식에 산울림의 맏형 김창완은 캐나다행 비행기에 몸을 실었다.


故 김창익 눈길 사고로 사망...형 김창완 "내 몸 잘려나간 느낌" 눈물…
김창완은 "지난해 6월 미국 LA 공연에서 한번 보고 그 뒤로는 쭉 보지 못했다. 이런 일이 있을지"라며 한숨을 내쉬었고 "먼 곳에서 평생 그리도 좋아하던 드럼만 치면서 행복하게 살았으면 좋겠다"라고 오열했다.

이후에도 김창완은 동생을 잃은 아픔을 여러번 언급했다. 김창완은 tvN '백지연의 피플인사이드' 녹화에서 "내 몸이 잘려나간 느낌이었다. 실제로 내 몸이 잘린 건 아닌데 분명 잘려나간 느낌이 들었다"라고 고백했다.

그는 "리가 밴드를 해서가 아니라 '아 형제는 이렇게 한 몸으로 태어나는구나'라고 느꼈다"며 "막내가 떠나기 전 어느 날, 뙤약볕에서 악기를 내리던 날이나 내리던 날이나 막내의 낄낄거리는 소리 들으며 통닭집 가던 날로 돌아가고 싶다"라고 절절한 그리움을 드러냈다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

2.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

3.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

4.

[공식]이동진♥김지연, 결혼 9년 만 부모된다 "쌍둥이 임신, 예쁜 천사들 찾아와"(전문)

5.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

연예 많이본뉴스
1.

유튜버 유병장수걸, 신장암 투병 끝 사망..향년 28세[전문]

2.

'200억 탈세 의혹' 차은우, 결국 군 생활도 빨간불..."군악대 퇴출하라" 민원 등장

3.

MBC는 왜 열흘 앞두고 공연을 취소했나…'음중' 마카오, 돌연 취소[SC이슈]

4.

[공식]이동진♥김지연, 결혼 9년 만 부모된다 "쌍둥이 임신, 예쁜 천사들 찾아와"(전문)

5.

신봉선, 故 전유성 생일 직접 챙겼다...애제자의 눈물 "생신 축하드려요"

스포츠 많이본뉴스
1.

"돈 마구 썼으면 사과좀 해라!", LAD가 부러운 뉴욕 언론의 시기와 질투?[스조산책 MLB]

2.

'韓 축구 또 미친다' 3개월만에 25골-8도움 합작 MLS 초대박 히트상품 '흥부 듀오' 시즌2 개봉 임박.. "블록버스터 영화 보다 흥분된다"

3.

진짜 손흥민만 사랑했나보네...콘테 감독, 제자와 막장 저격쇼 "심술궂은 사람, 아무도 사랑하지 않아"

4.

"이건 기회야" 무주공산된 다저스 2루…김혜성 향한 '경쟁 청신호' 전망 나왔다

5.

'韓 축구, 미칠 시간이다' 팀 훈련 합류 포착! 'PSG 판매불가 자산' 이강인, 뉴캐슬전 8경기 만에 출전 임박.."엔리케, 실망시키지 말자"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.