김용림, 며느리 김지영에 서운함 고백 "여우하고는 살아도 곰하고는 못 살아"

기사입력 2026-01-29 08:55


[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김용림이 며느리인 배우 김지영에 서운함을 드러냈다.

28일 김영옥의 유튜브 채널에서는 '80대 언니들의 진짜 건강 비결'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김영옥은 절친인 배우 김용림과 '흑백요리사2' 박효남 셰프의 식당에서 식사를 즐겼다. 김용림을처음 만난 제작진은 "러블리하시다"라고 감탄했고 김용림은 "나는 그래서 너무 피곤한 여자"라고 밝혔다.

이에 김영옥은 "얘를 사람들이 무섭고 악독한 시어머니로 알고 있다. 쟨 누구하고 싸우면 덤비지도 못한다"고 말했고 김용림은 "나는 역할 때문에 손해를 많이 본다"고 토로했다.

제작진은 김용림에게 "가족들이랑 외식 하시냐"고 물었고 김용림은 "못한다. 가끔 어쩌다가 한다. 식구들이 다 배우니까 스케줄이 다 다르다"고 밝혔다. 김용림의 남편은 고(故) 남일우, 아들은 배우 남성진, 며느리는 배우 김지영이다.


제작진은 김영옥에게 "선생님도 아시는 사이냐"고 물었고 김용림은 "우리 지영이는 바로 직전 작품을 같이 했다"고 밝혔다. 김영옥은 김지영에 대해 "애가 독특하다. 남 생각하는 것도 깊은 데가 있다. 쟨 모를 거다"라고 말했고 김용림은 "걘 너무 표현을 못한다"고 바로 말을 꺼냈다.

김용림은 "안 하는 게 아니라 못하는 쪽이다. 그래서 내가 어떨 때는 섭섭할 때가 있다. 시어머니로서는 섭섭하다"고 토로했다.

"여우 같은 며느리가 좋냐, 곰 같은 며느리가 좋냐"는 질문에 바로 "섞어야지"라고 답한 두 사람. 김용림은 "옛날에 어른들 말씀에 여우하고는 살아도 곰하고는 못산다는 말이 있다"고 말했고 김영옥은 "늙으면 더 그렇다. 속 깊은 거보다는 조금 잔재주를 부려도 여우 노릇하는 게 좋다"고 밝혔다. 김용림은 "나이가 드니까 뭐든지 섭섭한 게 많다. 그래도 사람이 100점은 없다"고 덧붙였다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.